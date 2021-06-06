Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor. Günşiray, Hatay-Antakya'da geçen hikayede Güvenci Ailesi'nin reisi Adnan Güvenci karakterini canlandıracak.
9 BİN DOLARA ÖZEL KORUMA
Şarkıcı Meltem Eren, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.5 sahne kostümüne 9 bin dolar ödeyen Eren, sağanak yağış bastırınca özel şoförüne kıyafetlerini koruması için ricada bulundu. Servetlik kostümler, şemsiyeyle özenle korundu.
NAZARA GELDİM
Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen Burcu Şendir, nazara geldi! Sesinin kısık olduğunu söyleyen sosyetik güzel, "Dudağımda da uçuk çıktı" dedi.