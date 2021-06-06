KIVANÇ ÇEKİMİ

Geçtiğimiz haftalarda evlat edindiği 'Arzu' isimli sıpanın peşinden ayrılmadığı Kıvanç Tatlıtuğ, her canlının gönlünü fethediyor... Mavi'nin organik tişörtüyle poz veren yakışıklı oyuncuya, sevimli bir köpek eşlik etti. Köpeğin de tıpkı 'Arzu' gibi Kıvanç Tatlıtuğ'a gösterdiği ilgi, "Kıvanç'ın her canlı üzerinde bir çekim gücü var" esprileri yaptırdı.