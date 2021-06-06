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    'nin yeni dizisi Kalp Yarası, oyuncu 'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor

    Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, oyuncu 'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor. Günşiray, -'da geçen hikayede Güvenci Ailesi'nin reisi karakterini canlandıracak. İşte 'nin sizler için hazırladığı 6 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Muhteşem dönüş

    Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor. Günşiray, Hatay-Antakya'da geçen hikayede Güvenci Ailesi'nin reisi Adnan Güvenci karakterini canlandıracak.

    9 BİN DOLARA ÖZEL KORUMA
    Şarkıcı     Meltem Eren, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.5 sahne kostümüne 9 bin dolar ödeyen Eren, sağanak yağış bastırınca özel şoförüne kıyafetlerini koruması için ricada bulundu. Servetlik kostümler, şemsiyeyle özenle korundu.

    NAZARA GELDİM
    Önceki     gün Zorlu AVM'de görüntülenen Burcu Şendir, nazara geldi! Sesinin kısık olduğunu söyleyen sosyetik güzel, "Dudağımda da uçuk çıktı" dedi.

        YILIN DÜETİ YİNE ÖDÜLLENDİ
        Önceki         akşam gerçekleşen bir ödül törenine pop müziğin yetenekli isimleri İrem Derici ve Sinan Akçıl'ın düeti damga vurdu. İkili, 'Çok Sevmek Yasaklanmalı' şarkılarını canlı yayında söyledi.

        Törende 'En İyi Düet' ödülüne layık görülen şarkıyı piyanosuyla çalan Akçıl'a, Derici'nin muhteşem sesiyle eşlik ettiği anlar, sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

        KIVANÇ ÇEKİMİ
        Geçtiğimiz         haftalarda evlat edindiği 'Arzu' isimli sıpanın peşinden ayrılmadığı Kıvanç Tatlıtuğ, her canlının gönlünü fethediyor... Mavi'nin organik tişörtüyle poz veren yakışıklı oyuncuya, sevimli bir köpek eşlik etti. Köpeğin de tıpkı 'Arzu' gibi Kıvanç Tatlıtuğ'a gösterdiği ilgi, "Kıvanç'ın her canlı üzerinde bir çekim gücü var" esprileri yaptırdı.

            EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
            Şubat'ta             Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Yaklaşık 5 aylık hamile olan Alkoçlar, bu fotoğrafını "Kocamın gözünden" notuyla paylaştı.

            SAÇLARINI HELAL ETTİ
            Önceki             gün bir çitliğe giden Merve Oflaz, sevimli bir oğlağın ilgi odağıydı. Oğlağın saçlarını yemeye çalıştığını söyleyen güzel oyuncu, bu kareyi "Sana saçım feda" notuyla paylaştı.

            ÖNLEMLİ EĞLENCE
            Bodrum             Türkbükü'ndeki Sess Türkbükü ile Arnavutköy Balıkçısı, yaz sezonunu açtı. Misafirler, ateş ölçümü ve HES koduyla içeri alındı. Konuklar arasında Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan da vardı.

                DOST ZİYARETİ
                Bodrum'daki                 evinde dinlenen Hakan Altun, çocukluk arkadaşı İzel'in Azka Otel'de kaldığını öğrendi. Ziyarete gitti. İki yakın dost saatlerce konuşup eski günleri yad etti.
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                Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan...
                Haberler Saklambaç Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor