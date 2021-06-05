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    , çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

    Uzun süredir 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden , önceki akşam Jülide Ateş'in programında bilinmeyenlerini anlattı. Mali, annesi için "Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için onu asla sevemedim" dedi.

    Bu kez ağlattı

    Uzun süredir 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden , önceki akşam Jülide Ateş'in programında bilinmeyenlerini anlattı.

    64 yaşındaki şovmen, sıra çocukluğuna gelince her zamankinin aksine güldürmedi; ağlattı. "14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni evde istemedi" diyen şovmen, ekledi:

    "Annem bize sahip çıkamadı. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim." Bu sevgisizlik nedeniyle kendi evlilik hayatının da sağlıklı yürümediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, şu itirafı yaptı: "Hiçbir zaman karımla ayrılmayacağımı söylerken, anneme sevgisizliğimden dolayı 4 tane eşimden de ayrıldım."

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