Uzun süredir 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Jülide Ateş'in programında bilinmeyenlerini anlattı.

64 yaşındaki şovmen, sıra çocukluğuna gelince her zamankinin aksine güldürmedi; ağlattı. "14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni evde istemedi" diyen şovmen, ekledi:

"Annem bize sahip çıkamadı. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim." Bu sevgisizlik nedeniyle kendi evlilik hayatının da sağlıklı yürümediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, şu itirafı yaptı: "Hiçbir zaman karımla ayrılmayacağımı söylerken, anneme sevgisizliğimden dolayı 4 tane eşimden de ayrıldım."