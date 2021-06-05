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    'in fanları, güzel oyuncu adına birçok dernek ve kuruluşa bağış yaptı

    , dün 35 yaşına baştı. , güzel eşinin doğum gününü oğulları Karan ile birlikte çekilen aile karesiyle kutladı. Başarılı oyuncu, fotoğrafın altına "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim" notunu düştü. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 5 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Bağış günü!

    Fahriye Evcen, dün 35 yaşına baştı. Burak Özçivit, güzel eşinin doğum gününü oğulları Karan ile birlikte çekilen aile karesiyle kutladı. Başarılı oyuncu, fotoğrafın altına "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim" notunu düştü. Güzel oyuncunun fanları da boş durmadı. Fahriye Evcen'in Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki sevenleri, ünlü oyuncu adına çeşitli kuruluş ve vakıflara bağış yaptı. Evcen, bu iyilik hareketi karşısında havalara uçtu.

    PERŞEMBE KLASİĞİ
    Atv'nin     sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', kuralını bozmadı. Dizi; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %8,78 izlenme oranı ve %22,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

    HAMİLELİK MÜJDESİ
    Başarılı     oyuncu Ayça Erturan, bugünlerde bebek heyecanı yaşıyor. 4.5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, müjdeli haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir şekilde verdi. Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan başarılı oyuncu, bu güzel sürprizle tüm sevdiklerini duygulandırdı.

        AŞK EZGİSİ
        Oğulcan         Engin'le birlikte olan Ezgi Eyüboğlu, MAG dergisine şöyle konuştu: "Aşkta; huzur, güven, istikrar, saygı ve birlikte gülebilmek çok önemli. Aşk konusunda büyük cümleler bana komik geliyor."

        SİNEM'İN YOL ARKADAŞI
        Eski         manken Sinem Güven, dün yaz aylarını geçireceği Çeşme'ye gitmek için yola çıktı. Güven'e arabada 'toy poddle' cinsi sevimli köpeği eşlik edince ortaya bu gülümseten kare çıktı.

        ZORLASA BALİNA TUTARDI
        İtalya'da         tatilde olan Etel Baler, önceki gün şaşırttı. Kendi tuttuğu devasa balığı paylaşan sosyetik Baler'e takipçilerinden "Bir dahakinde balina da tutursın" esprileri yağdı.

            KAYIPLAR BULUNDU
            Uzun             süredir ortalarda görünmeyen İzel, önceki gün Bodrum'daki Azka Otel'de denize girdi. Tatilin keyfini süren ünlü şarkıcı, gün boyu güneşlenip deniz keyfi yaptı.

            İzel gibi uzun süredir kayıp olan Melike Öcalan da Azka Otel'deydi. 42 yaşındaki sunucu, güzelliği ve fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

            JENNER'DAN SERT TEPKİ
            Amerikalı top model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin olduğunu belirtip polisten koruma istemişti. Aradan geçen 2 aylık süre sonrasında polis yeterli delilin olmadığına karar verdi ve koruma talebini reddetti. 25 yaşındaki model de bu duruma tepki gösterdi: Beni tehdit ettiğini kanıtlamak için tüm e-postaları verdim. Daha ne yapabilirim ki!
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            Muhalefetin 'müjde' hazımsızlığı
            Haberler Saklambaç Fahriye Evcen'in fanları, güzel oyuncu adına birçok dernek ve kuruluşa bağış yaptı