Fahriye Evcen, dün 35 yaşına baştı. Burak Özçivit, güzel eşinin doğum gününü oğulları Karan ile birlikte çekilen aile karesiyle kutladı. Başarılı oyuncu, fotoğrafın altına "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim" notunu düştü. Güzel oyuncunun fanları da boş durmadı. Fahriye Evcen'in Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki sevenleri, ünlü oyuncu adına çeşitli kuruluş ve vakıflara bağış yaptı. Evcen, bu iyilik hareketi karşısında havalara uçtu.
PERŞEMBE KLASİĞİ
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', kuralını bozmadı. Dizi; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %8,78 izlenme oranı ve %22,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.
HAMİLELİK MÜJDESİ
Başarılı oyuncu Ayça Erturan, bugünlerde bebek heyecanı yaşıyor. 4.5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, müjdeli haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir şekilde verdi. Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan başarılı oyuncu, bu güzel sürprizle tüm sevdiklerini duygulandırdı.