JENNER'DAN SERT TEPKİ

Amerikalı top model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin olduğunu belirtip polisten koruma istemişti. Aradan geçen 2 aylık süre sonrasında polis yeterli delilin olmadığına karar verdi ve koruma talebini reddetti. 25 yaşındaki model de bu duruma tepki gösterdi: Beni tehdit ettiğini kanıtlamak için tüm e-postaları verdim. Daha ne yapabilirim ki!