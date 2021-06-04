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    ’a iki ödül birden

    dizisi ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor. Kuruluş Osman, önceki akşam 12'ncisi düzenlenen Quality Dergisi'nin ödül töreninde 'En İyi Dizi' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' () ödüllerinin sahibi oldu.

    Kuruluş Osman’a iki ödül birden
    ATV'de reyting rekorları kıran, yapımcılığını ve proje tasarımını 'ın üstlendiği '', ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor.



    Kuruluş Osman, önceki akşam 12'ncisi düzenlenen Quality Dergisi'nin ödül töreninde 'En İyi Dizi' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' () ödüllerinin sahibi oldu. 'Kuruluş Osman', reytinglerin zirvesine çıktı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 10,21 izlenme oranı ve yüzde 26,22 izlenme payı ile zirveye çıktı.
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