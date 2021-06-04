Türk sosyetesinin en çok tercih ettiği markaların başında gelen Christian Dior, ülkemizde yakaladığı satış grafiğinden sonra koleksiyonuna 'Bodrum'u eklemişti. Aylin Koç'tan Rachel Araz Kiresepi'ye, Burcu Esmersoy'dan Özge Ulusoy'a kadar birçok ünlünün kapıştığı bu koleksiyon ürünleri, satış rekorları kırdı. Bu sene de gözüne Bodrum plajlarını kestiren Fransız marka, Türkiye'den marka yüzü olarak Tuba Büyüküstün'ü seçti.
PLAJLARI HEDEFLİYOR
Şimdilerde Bodrum'da olan güzel oyuncu, dünyaca ünlü markanın ürünleriyle özel bir çekim gerçekleştirecek. Uzun bir sürenin ardından ekranda boy gösteren güzel oyuncunun bu işbirliğinden de 350 bin TL ücret aldığı konuşuluyor.