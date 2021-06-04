Türk sosyetesinin en çok tercih ettiği markaların başında gelen Christian Dior, ülkemizde yakaladığı satış grafiğinden sonra koleksiyonuna 'Bodrum'u eklemişti. Aylin Koç'tan Rachel Araz Kiresepi'ye, Burcu Esmersoy'dan Özge Ulusoy'a kadar birçok ünlünün kapıştığı bu koleksiyon ürünleri, satış rekorları kırdı. Bu sene de gözüne Bodrum plajlarını kestiren Fransız marka, Türkiye'den marka yüzü olarak Tuba Büyüküstün'ü seçti.