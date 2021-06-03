Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde %9,91 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi, sosyal medyada da zirvedeydi.
ARTIK DAHA DİKKATLİ
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün eşiyle Etiler'deydi. Akülü araba ihtiyacı olduğunu iddia eden kişiler tarafından dolandırılan Düzyatan, "İyi niyetli de olsanız araştırmanız gerekiyormuş. Onu öğrenmiş oldum" dedi.
FAHRİYE SU GİBİ
Son dönemde birçok markayla iş birliği yapan Fahriye Evcen, InStyle Türkiye dergisine verdiği pozlarla olay yarattı. İki yaşındaki oğlu Karan'dan sonra kariyerine mola veren güzel oyuncunun, son karelerindeki güzelliğine "Su gibisin" yorumları yağdı.