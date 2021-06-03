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    'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine zirvede

    'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde %9,91 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi, sosyal medyada da zirvedeydi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 3 Haziran tarihli haberleri.

    Zirvenin ismi

    Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde %9,91 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi, sosyal medyada da zirvedeydi.

    ARTIK DAHA DİKKATLİ
    Oyuncu     Engin Altan Düzyatan, önceki gün eşiyle Etiler'deydi. Akülü araba ihtiyacı olduğunu iddia eden kişiler tarafından dolandırılan Düzyatan, "İyi niyetli de olsanız araştırmanız gerekiyormuş. Onu öğrenmiş oldum" dedi.

    FAHRİYE SU GİBİ
    Son dönemde birçok markayla iş birliği yapan Fahriye Evcen, InStyle Türkiye dergisine verdiği pozlarla olay yarattı. İki yaşındaki oğlu Karan'dan sonra kariyerine mola veren güzel oyuncunun, son karelerindeki güzelliğine "Su gibisin" yorumları yağdı.

        BEYAZLARLA MUTLUYUM
        Uzun süredir sadece sosyal medyada yüzünü gösteren Aslı Enver, önceki gün Yeniköy'deydi. Yeni bir projenin müjdesini veren 37 yaşındaki oyuncu, saçındaki beyazları fark edip muhabirlere şöyle dedi: "Beyazlarımla mutluyum, seviyorum. Boyatmayı düşünmüyorum" dedi. Doğan SAVAŞ.

        JUNIOR SELİM
        İkinci         bebeğine hamile olan Bengü, doğacak oğlunun ismini açıkladı: "İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için 'junior Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zeynep ismini ben koymuştum bunu da Selim'e bıraktık."

        EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK
        Eda Ece, önceki gün bir sergiye basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile katıldı. "Evlenip çocuk yapmak isteyen biriyim ama şu an bir hazırlık yok" diyen güzel oyuncu, iki-üç çocuk istediğini de sözlerine ekledi. Aydın HAMZA.

            KOLTUK KAVGASI
            Boşanma aşamasındaki Susamcıoğlu geçici velayeti annede bulunan L'yi almaya gittiğinde tepki ile karşılaştı: Arabaya çocuk koltuğu alman lazım. Yoksa oğlumu vermem. Dediğimi yapmadığın sürece çocuğu alamazsın.

            TADİLAT TAMİRAT TAZMİNAT
            Türkücü Güler Işık, evini yeniletmek istedi. 377 bin lira ödedi. Firma kaçınca paralar gitti. Ünlü sanatçı tazminat alabilmek için savcıya şikayet etti.

            AYLIĞI 6 BİN LİRA
            Türkiye Güzeli Esra Sönmezer, Bebek adlı kediyi eve aldı. Fakat hayvan hastalandı. Aylık masrafı 6 bin liraya çıktı. Güzel sunucu tedaviyi aksatmadı: Para önemsiz, iyileşsin yeter!
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            Zamanı geldi
            Haberler Saklambaç Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine zirvede