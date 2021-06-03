JUNIOR SELİM

İkinci bebeğine hamile olan Bengü, doğacak oğlunun ismini açıkladı: "İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için 'junior Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zeynep ismini ben koymuştum bunu da Selim'e bıraktık."