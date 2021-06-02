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    lı şarkıcı 'den ve ilişkisi açıklaması

    ’le boşanmasıyla gözlerin çevrildiği , esti gürledi. Zarrab’ın kendisini Gündeş’le aldattığını hatırlatan lı şarkıcı, ‘Adalet tecelli etti. Ne ekersen onu biçersin’ dedi…

    Adalet yerini buldu

    Şarkıcı ve arasında yıllar önce 8 yıllık bir ilişki olmuş; ancak Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel'le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak 'le aşk yaşamaya başlamıştı.

    Gündeş ile Zarrab'ın boşanmasının ardından gözlerin çevrildiği Günel ise önceki gün yaptığı açıklamalarla Gündeş'i hala affetmediğini gözler önüne serdi:

    "'de gelinlik provası yaparken aldatıldığımı öğrenmiştim. Adalet tecelli etti. Susmak en büyük intikamdır. Ben o dönemler çok üzüldüm ama görüyorum ki ne ekersen onu biçersin. Ebru Gündeş'in pişmanlığı var ise bu onun problemidir. Ben herkesi bağışladım ve Allah'a havale ettim. Geçmişte yanımda olmayanlar bugün destek oluyorlar akılları neredeydi."

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Saklambaç Azerbaycanlı şarkıcı Günel'den Reza Zarrab ve Ebru Gündeş ilişkisi açıklaması