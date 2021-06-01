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    Adidas ve Parley'den yeni işbirliği:   ayağına destek veren ve oldu

    Adidas ve Parley'in denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmak için oluşturduğu 'a 'nin genç ve ünlü isimleri de katkıda bulundu. Kampanyanın Türkiye ayağına destek veren ve ; ekibiyle birlikte herkesi denizlerdeki plastik kirliliğini önlemek için 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında koşmaya davet ediyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 1 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Temiz çevre için uygun adım marş

    Adidas ve Parley'in denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmak için oluşturduğu Run For The Oceans'a Türkiye'nin genç ve ünlü isimleri de katkıda bulundu. Kampanyanın Türkiye ayağına destek veren Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum; adidas Runners ekibiyle birlikte herkesi denizlerdeki plastik kirliliğini önlemek için 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında koşmaya davet ediyor.

    ARADAKİ FARK 100 MİLYON DOLAR
    Yunus     Günce, önceki gün sürekli benzetildiği dünyaca ünlü aktör Adrien Brody ile geçtiğimiz yıllarda çektirdiği bu selfie'sini paylaştı. Şovmen, altına şu esprili notu düştü: "Benziyoruz evet. Ama aramızda en az 100 milyon dolar ve bir Oscar kadar fark var."

    CECELİ ETKİSİ
    Arabesk     ve trap müziği birleştiren Trabesk albümünde, Fatih Tekin seslendirdiği 'Aydan Güzel' ile duygusal tonu en yüksek şarkıya imza attı. Bu yazın en güçlü slowlarından olarak görülen şarkı Mustafa Ceceli'nin düzenlemesiyle adeta can yakıyor.

        GÜZEL KAPAK
        Çağla         Şıkel, Instagram'daki sosyal şiddetin son mağdurlarından oldu. Bir erkek takipçisi Şıkel'e "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yazdı.

        Bu hadsiz yorum karşısında sessiz kalamayan Çağla Şıkel'den kapak gibi yanıt geldi: "Sizin gibi adamlardan uzak durarak". Yanıtıyla olay olan Şıkel'e takipçilerinden "Helal olsun. Ağzının payını verdin" yorumu geldi.

        KIVANÇ YAZI GETİRDİ
        Yakışıklı         oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Mavi 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonu reklam kampanyası yaz heyecanını başlatıyor.

            Aracı yolda kalan bir arkadaş grubu ve Kıvanç'ın yolculuklarına dahil olmasıyla başlayan filmde, ekibin sıcak iletişimi izleyiciyi içine çekiyor.

            ANNESİNİN KIZI
            2018'de Buğra Toplusoy ile evlenip Miami'ye yerleşen ve 2020 Kasım'da Talia'yı dünyaya getiren Ceyda Ateş, kızını da kendisine benzetiyor. Evinde iki köpeği olan güzel oyuncu, önceki gün Talia ile hayvanat bahçesindeydi. Ceyda Ateş, kızının kucağına iguana verip hayvanları da elleriyle besletti.

            BURAK'IN KOPYASI
            Instagram'daki             18 milyona yakın takipçi sayısıyla meslektaşlarını sollayan Burak Özçivit, önceki gün kardeşiyle fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncuyla kız kardeşi Burçun Özçivit'in pozu, olay oldu. Benzerlikleriyle dikkat çeken abi-kardeşin pozlarına beğeni yağdı. Yakışıklı oyuncunun doğaya olan tutkusunu da eşi Fahriye Evcen'den sonra kardeşine de aşıladığı görüldü.

                GÖZDE İKİLİNİN AŞK YOLCULUĞU
                Geçtiğimiz                 haftalarda Maldivler'de tatilde olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan yeni paylaşım geldi. Arabayla yolculuk sırasında çekilen videolarını Instagram'da paylaşan gözde ikiliye takipçilerinden "Maşallah" yorumları yağdı.
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                İşte kademeli normalleşmenin detayları
                Haberler Saklambaç Adidas ve Parley'den yeni işbirliği:  Türkiye ayağına destek veren Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum oldu