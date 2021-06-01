Adidas ve Parley'in denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmak için oluşturduğu Run For The Oceans'a Türkiye'nin genç ve ünlü isimleri de katkıda bulundu. Kampanyanın Türkiye ayağına destek veren Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum; adidas Runners ekibiyle birlikte herkesi denizlerdeki plastik kirliliğini önlemek için 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında koşmaya davet ediyor.
ARADAKİ FARK 100 MİLYON DOLAR
Yunus Günce, önceki gün sürekli benzetildiği dünyaca ünlü aktör Adrien Brody ile geçtiğimiz yıllarda çektirdiği bu selfie'sini paylaştı. Şovmen, altına şu esprili notu düştü: "Benziyoruz evet. Ama aramızda en az 100 milyon dolar ve bir Oscar kadar fark var."
CECELİ ETKİSİ
Arabesk ve trap müziği birleştiren Trabesk albümünde, Fatih Tekin seslendirdiği 'Aydan Güzel' ile duygusal tonu en yüksek şarkıya imza attı. Bu yazın en güçlü slowlarından olarak görülen şarkı Mustafa Ceceli'nin düzenlemesiyle adeta can yakıyor.