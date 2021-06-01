ARADAKİ FARK 100 MİLYON DOLAR

Yunus Günce, önceki gün sürekli benzetildiği dünyaca ünlü aktör Adrien Brody ile geçtiğimiz yıllarda çektirdiği bu selfie'sini paylaştı. Şovmen, altına şu esprili notu düştü: "Benziyoruz evet. Ama aramızda en az 100 milyon dolar ve bir Oscar kadar fark var."