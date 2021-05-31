Zirvenin gediklisi Kardeşlerim

Cumartesi akşamları atv'de ekrana gelen sevilen dizi Kardeşlerim, 15. bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,19 izlenme oranı ve %22,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
ANA-OĞUL POZ
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıklayan Bengü, önceki gün belirginleşen karnıyla ayna karşısına geçti. Sevilen popçu, bu karesini, "Minik oğlum ve ben" notuyla Instagram'da paylaştı. Bengü'nün bu pozu binlerce beğeni aldı.
SAHİLLER RENKLENDİ
GÜZEL oyuncu Merve Oflaz, Fethiye sahillerini renklendirdi. Elinde kokteyliyle poz veren Oflaz'ın renkli bandanası çok şıktı. Sevgilisi Allan Hakko'nun objektifine poz veren 33 yaşındaki oyuncunun güneşle birlikte çillenen yüzü dikkatlerden kaçmadı.