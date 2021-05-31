Zirvenin gediklisi Kardeşlerim





ZENGİNLİK PAYLAŞINCA GÜZEL

İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir ve Ankara arası mekik dokuyan Yıldızhan, "Koronavirüs aşısı oldum ama uçak yerine arabaya binmeye devam" dedi.



ÜNLÜ sanatçı, arkadaşı Hülya Avşar'ın "Zenginlik kötü bir şey" sözlerine de "Zengin olduğunda istihdam sağlayıp, insanlara iş olanağı sağlayabiliyorsanız bundan daha güzel bir mutluluk olamaz" cevabı verdi.