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    Zirvenin gediklisi | 31 Mayıs magazin haberleri

    'de ekrana gelen sevilen dizi , 15. bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. İşte haberin detayları ve 31 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Zirvenin gediklisi Kardeşlerim

    Cumartesi akşamları atv'de ekrana gelen sevilen dizi Kardeşlerim, 15. bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,19 izlenme oranı ve %22,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.



    ANA-OĞUL POZ
    Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıklayan Bengü, önceki gün belirginleşen karnıyla ayna karşısına geçti. Sevilen popçu, bu karesini, "Minik oğlum ve ben" notuyla Instagram'da paylaştı. Bengü'nün bu pozu binlerce beğeni aldı.



    SAHİLLER RENKLENDİ
    GÜZEL oyuncu Merve Oflaz, Fethiye sahillerini renklendirdi. Elinde kokteyliyle poz veren Oflaz'ın renkli bandanası çok şıktı. Sevgilisi Allan Hakko'nun objektifine poz veren 33 yaşındaki oyuncunun güneşle birlikte çillenen yüzü dikkatlerden kaçmadı.



        KİRAZ GÜZELİ ZEYNEP
        CANSEL Elçin'in kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat, yaz stiliyle tam not aldı. Kendisini sahillere atan Bayat, kiraz motifli plaj kıyafetiyle şıklığını konuşturdu. 31 yaşındaki güzel oyuncunun bu pozuna "Kiraz güzeli Zeynep" yorumları yapıldı.



        TEKNE SEFASI OYUNCU
        Nesrin Cavadzade'nin arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatili hız kesmeden devam ediyor. BRONZ bir tene kavuşan Cavadzade, önceki gün de tekne de bu pozu verdi.



        KUŞ BAKIŞI
        ÜNLÜ şovmen Yavuz Seçkin, sosyal medyada yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Seçkin, önceki gün elinde bir kuşla verdiği pozuna "Kuş bakışı" notu düşerek herkesi güldürdü.



            İNGİLİZCE ANKARA HAVASI
            Ebru Keskin'in, DMC etiketiyle yayınlanan 'Hey Mama' isimli teklisi, tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi. Düzenlemesini Serdar Ayyıldız'ın yaptığı şarkıda Keskin, Ankara havasını İngilizce ile harmanladı.



            ZENGİNLİK PAYLAŞINCA GÜZEL
            İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir ve Ankara arası mekik dokuyan Yıldızhan, "Koronavirüs aşısı oldum ama uçak yerine arabaya binmeye devam" dedi.

            ÜNLÜ sanatçı, arkadaşı Hülya Avşar'ın "Zenginlik kötü bir şey" sözlerine de "Zengin olduğunda istihdam sağlayıp, insanlara iş olanağı sağlayabiliyorsanız bundan daha güzel bir mutluluk olamaz" cevabı verdi.



            TATİL SEZONU BAŞLADI
            Futbolcu Şener Özbayraklı             ile eşi Şilan Makal, tatil sezonunu açtı. Liglerin bitmesiyle soluğu Ege'de alan çift, bir yandan tatil yaparken bir yandan geri sayım yapıyor. Özbayraklı, 6 aylık hamile olan Şilan Makal'ın üzerine titriyor.



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                Yakın zamanda dünya evine girmeye hazırlanan şarkıcı çift Dilan Çıtak ile Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çiftin "Dobi" yazan kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı. Dörter, "Bu benim şirketimin ismi, yeni bir prodüksiyon şirket kurduk. Kendimize böyle şeyler yaptırdık. Markamızı göğsümüzde taşıyoruz" dedi.




                RENKLERE KAÇIŞ
                Donne markasıyla dikkatleri üzerine çeken Done Özaki, İlkbahar & Yaz 2021 koleksiyonunu tanıttı. Özaki, doğaya, renklere, güneşe, denize olan heyecan ve özlemi tasarımlarına yansıttı. Ünlü modacı, "Pandeminin kasveti atma vakti geldi" dedi.

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