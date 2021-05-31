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    , 'tan yeniden evlilik teklifi aldı

    , nişanlısı 'tan yeniden evlilik teklifi aldı. Bastık, önceki gün yeniden karşılaştığı sürprizle duygusal anlar yaşadı ve mutluluk gözyaşı döktü.

    Teklif var evlilik yok
    Zeynep Bastık 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış'tan yeniden evlilik teklifi aldı. 2018 yılında ilişkilerinin ilk haftasında da evlilik teklifi alan Bastık, önceki gün yeniden karşılaştığı sürprizle duygusal anlar yaşadı.



    Mutluluk gözyaşları döken Bastık ve Akış'ın ne zaman evleneceği ise merak konusu oldu. Şarkıcının takipçileri, "Artık yuvanızı kurun 7 kere evlilik teklifi bekleme" diyerek Zeynep Bastık'a evlen baskısı yaptı.

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