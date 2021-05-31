3 yıldır birlikte olduğunişanlısıyeniden evlilik teklifi aldı.2018 yılında ilişkilerininilk haftasında da evlilikteklifi alanönceki gün yenidenkarşılaştığı sürprizleduygusal anlar yaşadı.gözyaşları dökenne zamanevleneceği ise merakkonusu oldu. Şarkıcınıntakipçileri,diyerekevlen baskısı yaptı.