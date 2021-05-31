Oyuncu Şeyma Korkmaz, seramik sanatçısı olan ablasının yaptığı heykeli kripto para ile satın aldı. Korkmaz, "Ben her sene ablamın yaptığı eserlerle katıldığı etkinliklere destek olmak adına muhakkak satın alırım. Ayrıca ablamın yaptığı eserleri çok beğeniyorum. Kripto para konusuna gelince; pandemi döneminde eğilim gösterdiğim için öyle oldu" dedi.
Şeyma Korkmaz, sanatın her alanına ilgili olduğunu söyledi.
Güzel oyuncu, ablasının eserlerini alarak destek oldu.
Şeyma Korkmaz, sanatın her alanına ilgili olduğunu söyledi.
Güzel oyuncu, ablasının eserlerini alarak destek oldu.