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    'dan ablasına kripto jest

    , seramik sanatçısı olan ablasının yaptığı heykeli kripto para ile satın aldı. Korkmaz, "Ben her sene ablamın yaptığı eserlerle katıldığı etkinliklere destek olmak adına muhakkak satın alırım. Ayrıca ablamın yaptığı eserleri çok beğeniyorum" dedi.

    Ablaya kripto jest
    Oyuncu Şeyma Korkmaz, seramik sanatçısı olan ablasının yaptığı heykeli kripto para ile satın aldı. Korkmaz, "Ben her sene ablamın yaptığı eserlerle katıldığı etkinliklere destek olmak adına muhakkak satın alırım. Ayrıca ablamın yaptığı eserleri çok beğeniyorum. Kripto para konusuna gelince; pandemi döneminde eğilim gösterdiğim için öyle oldu" dedi.




    , sanatın her alanına ilgili olduğunu söyledi.

    Güzel oyuncu, ablasının eserlerini alarak destek oldu.
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