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    tekne almak için kolları sıvadı

    Oyuncu ’dan kendisine pahalı jest. Şimdiye kadar hep dostlarının teknesinde tatil yapan Sarıkaya, Azimut marka tekne almak için kolları sıvadı.

    UFUK ÖZCAN EDITORYAL
    Serenay kaptan!

    Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Göcek'te sevgilisinin çiftliğinde tatiline devam ediyor.



    2 sene hazırlık yaptığı "Bergen" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncunun, doğa ve deniz sevgisini bilmeyen yoktur. Serenay, duyduğuma göre geçtiğimiz gün Fethiye'de tekne bakmış. Azimut marka tekneleri inceleyen Serenay Sarıkaya'ya, annesi Ümran Hanım da eşlik etmiş.



    Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyormuş. Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle Ege sahillerinde boy gösterecek. Bu arada oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un da teknesi bulunuyor.

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