



Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyormuş. Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle Ege sahillerinde boy gösterecek. Bu arada oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un da teknesi bulunuyor.