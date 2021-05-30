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    'ın ay tutulması

    Müzmin bekar de genç sevgili modasına uydu. 52 yaşındaki şovmenin, bir süredir kendisinden 28 yaş küçük i bir güzelle aşk yaşadığı ortaya çıktı. ’ın i le ilişkisi, ‘Ünlü şovmen, ay tutulması yaşıyor’ dedirtti.

    Beyaz'ın ay tutulması

    Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk, yakayı Instagram'da ele verdi. Yıllardır özel hayatını gazetecilerden saklamayı başaran 52 yaşındaki şovmen, son yıllarda birçok aşkı ortaya çıkaran Instagram'dan kaçamadı. Uzun zamandır hayatında kimsenin olmadığı düşünülen Beyaz'ın gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri bir güzele kaptırdığı ortaya çıktı.

    İKİ YILDIR TÜRKİYE'DE
    Aşkı gün yüzüne çıkaran ise Lavin Ay isimli esmer güzelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardı… Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden sık sık paylaşımlar yapan Lavin, son pozuyla yakayı ele verdi. Beyaz'ın evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'da paylaşan esmer güzelinin ünlü şovmenle aşkının uzun süre önce başladığı öğrenildi. Bu arada Azeri olmasına rağmen son derece düzgün Türkçe konuşan Lavin Ay ,bunu iki yıldır bulunduğu ülkemizde aldığı Türkçe derslerine borçlu.

    SOSYAL MEDYA AŞKINA
    Moda ve güzellik sektöründe çalışan Lavin'in Beyazıt Öztürk ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığı da konuşulanlara arasında... Yıllardır evlilik sorularına maruz kalan ünlü şovmen, en son bu soru sorulunca şöyle espri yapmıştı: "Ben adamımı buldum; Hakan Altun. O nikah masasına oturmadan ben de evlenmem. Şaka bir yana, her şeyin hayırlısı." Bu arada sosyal medya paylaşımları yüzünden Beyazıt Öztürk'ü zor durumda bırakan Lavin Ay, Instagram'dan yaptığı paylaşımları hemen sildi.

    BOĞAZ'A NAZIR ROMANTİZM
    Genç kadın, 'ın manzaralı evinden sık sık paylaşım yapınca kendisini ifşa etti. Sosyal medyada tanıştıkları iddia edilen i güzel ve 'ün aşkını gün yüzüne çıkaran da yine sosyal medya oldu.

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