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    Zirvenin tek hakimi

    Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi 'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümünü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu… 'nin sevilen dizisinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 29 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvenin tek hakimi

    Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümünü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu… Atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

    ŞAKŞUKA TARIK GERİLDİ!
    Yıllar     önce çıkardığı 'Şakşuka' parçasıyla ünlenen Tarık Mengüç, önceki gün arkadaşı Toprak Yeltekin'in Nişantaşı'ndaki estetik kliniğindeydi. Yeni çıkaracağı albümü öncesi kendisini bakıma sokan Tarık Mengüç, saten yüz germe yaptırdı. Mengüç, "Kadınlar bakıma önem veriyor. Bizim onlardan neyimiz eksik" dedi.

    BURCU UYUMU
    Sunucu Burcu Esmersoy,     İstinyePark'taydı. Esmersoy, mavi kot ceketi ve maskesiyle renk uyumu sergiledi.

        İLK ADRESİ D&R
        Oyuncu Yağmur Tanrısevsin,         Metropol İstanbul'da görüntülendi. Oyuncu, AVM'ye gelir gelmez D&R'dan kitap alışverişi yaptı.

        BODRUM ÖZLEMİ BİTTİ
        Güzel sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Azka Otel'de görüntülendi. Temmuz ayında okulların tatile girmesiyle oğlu Demir'le birlikte uzun bir tatile gideceğini söyleyen sunucu, elinde balonlarla sahili renklendirdi.

        HOŞ BİR SEDA
        Sempatik oyuncu Seda Bakan, tatil sezonunu önceki gün açtı. Ege sahillerinde soluğu alan 35 yaşındaki oyuncu, şezlong pozu vererek mutluluğunu paylaştı. Her zamanki gibi güler yüzüyle sosyal medayı renklendiren Bakan'a takipçileri "Hoş bir Seda" iltifatları yaptı.

            MOLA POZU
            Tatil için Akyaka'da olan Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün çıkan kilolu fotoğraflarına kulak tıkadı. Güzel oyuncu, bir eşekle pozunu paylaşıp, kendisini eleştirenlere umursamadığı mesajını verdi.

            KIZ KIZA TATİL
            Güzel oyuncular Nesrin Cavadzade ve Eda Ece, kız kıza tatile çıktı. Ege koylarında teknekye keyif çatan güzeller, bir yılın yorgunluğunu atmaya başladı. Ünlü güzeller, neşeli anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

            BİR BAŞKA ARZUM
            Mehmet Aslantuğ             ile 23 yıldır mutlu bir evliliği olan Arzum Onan, imajını yeniledi. Kestirdiği saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken 47 yaşındaki güzel oyuncuya, "Dişi Benjamin" yorumları yapıldı.

                TERMİNATÖR FEDON
                Hayatını Bodrum'da                 sürdüren şarkıcı Fedon, yaptığı esprili paylaşımla gençlere meydan okudu. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger ile kendi fotoğrafını yan yana koyup sosyal medyadan paylaşan Fedon, "Üçümüz de 75 yaşında olan ihtiyar delikanlılar şimdiki gençlere taş çıkartırız" dedi. Ünlü şarkıcıya "Bizim Rambo'muz da Terminatör'ümüz de sensin" mesajları yağdı.

                PSİKİYATRİST YERİNE YOGA
                Demet Şener ve Özge Özpirinçci gibi ünlülerin vazgeçilmezi olan yoga ülkemizde yayılıyor. Türkiye'nin tek yoga okulu Etkin İnsan Enstitüsü'nün kurucusu Alper Bayraktar, pandemide yogaya ilginin arttığını söyledi. Bayraktar, "Yoga yapanlar Psikiyatrist ihtiyacı duymuyor" dedi.

                KEYFİ YERİNDE
                Sosyetik güzel Ceylan Çapa önceki gün köpeği ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Digital ortamda başarılı işlere imza atan Çapa gazetecilere "Şuan çok şükür işler güzel gidiyor sosyal medya alanında çalışmalar yapıyorum. " dedi. Tatil için Çeşme'ye gideceğini söyleyen Çapa, formunu korumaya özen gösterdiğini söyledi. Doğan SAVAŞ.

                    EŞSİZ KENT İSTANBUL
                    James Bond film serisinden 'Quantum Solace'de rol almış, Russell Crowe'un 2014'te Çanakkale'de çektiği 'Son Umut' filminde rol alan Olga Kurylenko, pandemi sonrası İstanbul'a gelecek. Birkaç yıl önce geldiği İstanbul'a hayran kalan Ukraynalı güzel oyuncu, daha sonra Ege'de tatil planlıyor. 'Son Umut' filminin çekimlerinden sonra verdiği bir röportajda, "İstanbul'un mistik bir havası var. Eşsiz bir kent. tarihi dokusu ile aşık oluyorsunuz" demişti.

                    ALIŞVERİŞ TURU
                    Ünlü                     şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Star' TV ekranlarında Alişan ile birlikte yaptığı sabah programı sonrası alışveriş merkezine gelen Akalın, alışveriş turuna daha önce aldığı birkaç ürünün değişimini yaptırmakla başladı. Akalın, Beymen mağazasına girerek alışveriş yaptı.

                    KENDİME BENZİYORUM!
                    Daha önce Müslüm Gürses tarafından söylenen "Birileri Kandırmış" şarkısını yeniden okuyan Ceylan 11 milyon görüntülenmesi ile büyük başarı elde etti. Ceylan imajı hakkında; "beni kimseye benzetmeyin ben sadece kendime benziyorum" dedi.
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