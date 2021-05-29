Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümünü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu… Atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.
ŞAKŞUKA TARIK GERİLDİ!
Yıllar önce çıkardığı 'Şakşuka' parçasıyla ünlenen Tarık Mengüç, önceki gün arkadaşı Toprak Yeltekin'in Nişantaşı'ndaki estetik kliniğindeydi. Yeni çıkaracağı albümü öncesi kendisini bakıma sokan Tarık Mengüç, saten yüz germe yaptırdı. Mengüç, "Kadınlar bakıma önem veriyor. Bizim onlardan neyimiz eksik" dedi.
BURCU UYUMU
Sunucu Burcu Esmersoy, İstinyePark'taydı. Esmersoy, mavi kot ceketi ve maskesiyle renk uyumu sergiledi.