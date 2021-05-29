Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümünü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu… Atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.