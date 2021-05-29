Niyeti bozdu karavan aldı

Coronavirüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler, karavana yatırım yapmaya başladı. Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden isimlere bir yenisi daha eklendi.

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Çağatay Ulusoy, Kadir Doğulu-Neslihan Atagül, Pınar Altuğ, Simge ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlülerden sonra güzel oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz de karavan modasına uydu.

ANADOLU TURU

Tatil için bir karavan yaptırdıklarını söyleyen Müge Boz, "Bu yıl kendimize bir süprizimiz var. Bir karavan yaptırıyoruz, ilk kez bir karavan turu yapacağız. Bizi hangi süprizlerin beklediğini merakla bekliyorum. Şuan yapım aşamasında bittikten sonra bir Ege turu, sonrasında bir Güneydoğu Anadolu turu planlıyoruz" dedi. Müge Boz ve Caner Erdeniz'in yeni karavanları için 550 bin lira ödediği öğrenildi.

"AŞKLARI FİLM OLUYOR"



Boz ayrıca karavanın dekorasyonu için de 100 bin lira harcadı. Bunun yanında bir süpriz daha olduğunu söyleyen Caner Erdeniz ise "Müge bu aralar senaryo yazıyor. Bizim aşkımızı anlatıyor" dedi. Eşinin bu sözlerine karşılık Müge Boz ise "Böyle bir hayalim vardı artık belki karavanda yazmaya devam ederim. Ne zaman çekilir, oyuncular biz mi oluruz bilmiyorum" dedi. Çift öte yandan ikinci çocuk düşündüklerini de söyledi.