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    'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da karakterini canlandırıyordu: 'ı bitirdi

    ’nin sevilen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alırken 2016 yılında Psikoloji bölümünü tam burslu kazanan , yüksek dereceyle mezun oldu. Şöhret yerine eğitimi seçen Hakim, “eğitimin en iyisi şart” dedi.

    Kepi fırlattı

    Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeynep karakterine hayat veren Ece Hakim, kazandığı parayı eğitimine harcayarak örnek bir başarıya imza attı.

    Şöhret yerine eğitimi seçtiği için sosyal medyada sert eleştiriler alan genç oyuncu, hayallerini gerçekleştirerek 'eğitim düşmanı, şöhret tutkunu' olanlara da iyi bir ders verdi.

    Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayıp, 2016 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılan Hakim, ABD'deki eğitim sürecini başarıyla tamamladı.

        BÜYÜK ÖVGÜ ALDI


        Hayalini gerçekleştirerek birçok gence örnek olan Hakim, mutluluğunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

        22 yaşındaki Hakim, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum!" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
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            Haberler Saklambaç 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeynep karakterini canlandırıyordu: Ece Hakim Harvard'ı bitirdi