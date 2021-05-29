Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeynep karakterine hayat veren Ece Hakim, kazandığı parayı eğitimine harcayarak örnek bir başarıya imza attı.
Şöhret yerine eğitimi seçtiği için sosyal medyada sert eleştiriler alan genç oyuncu, hayallerini gerçekleştirerek 'eğitim düşmanı, şöhret tutkunu' olanlara da iyi bir ders verdi.
Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayıp, 2016 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılan Hakim, ABD'deki eğitim sürecini başarıyla tamamladı.