Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'in "Çocuğumun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullanıyor" iddiasıyla kendisine açtığı davayı kazandı. Akkaya, "Ayşe'nin babası bana 12 senedir sürekli dava açar ve kaybeder. Bazı yenilgiler birilerine ders olsun" diyerek Önbilgin'e gönderme yaptı.

"TİCARİ DEĞİL ANI"

Deniz Akkaya, yurtdışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden olan 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca büyük tepki çekmişti. Efe Önbilgin de bunun üzerine Deniz Akkaya'yı Aile Mahkemesi'ne şikayet etmişti. Akkaya'nın çocuğunun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etmişti.

FOTOĞRAFLA GÖNDERME

Fotoğrafların ticari değil anı amaçlı olduğunu savunan Akkaya, davayı kazandı. Ünlü manken, "Ayşe'nin babası bana 12 senedir sürekli dava açar ve kaybeder. Bazı yenilgiler birilerine ders olsun" diyerek Önbilgin'e gönderme yaptı. Hızını alamayan Akkaya, dava sonuçlanınca vakit kaybetmeden kızıyla bir bikinili pozunu daha sosyal medya hesabından paylaşıp Efe Önbilgin'e açtı ağzını yumdu gözünü.

"ADRESİNİ BİLE BİLMİYORUZ"

Bitmeyen tek aşkın evlat aşkı olduğunu söyleyen Deniz Akkaya, Önbilgin'e şu suçlamaları yaptı: "Davacı kötü niyetlidir. Çocuğu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz. Nerede oturduğunu da bilmiyoruz. Çocuğumun ne eğitimi ne de hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Okuduğu okulu dahi görmemektedir. Davacının talepleri tamamen bahanedir."

AYŞE İÇİN BARIŞ İSTEDİ

Kızı Ayşe için Efe Önbilgin'den davayı geri çekmesini istediğini söyleyen Deniz Akkaya, "Sırf Ayşe istedi diye onunla görüştüm ama kendisi kızını bile hiçe saydı" diyerek Önbilgin'e ateş püskürdü.