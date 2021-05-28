Osmanlı tarihi konusunda master yapan Ayşe Gülnev Sultan 2008'de aldığı Türk vatandaşlığı için "Türkiye benim anavatanım. Ülkem tarafından kabul edilmek ve Osmanlı hanedanlığı içinde doğduğum için daha fazla cezalandırılmıyacağım anlamına gelen Türk vatandaşlığı benim için her şey demek" açıklamasını yapmıştı.