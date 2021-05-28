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    . Murad'ın torunu 'ın evi artık Adele'in! 7 milyon sterlin ödedi

    Ünlü şarkıcı Adele, yıllardır kirada oturduğu . Murad’ın torunu ’ın sahibi olduğu 13 odalı malikaneyi 7 milyon sterline satın aldı. soyundan gelen genç kadın ise bir süredir Kralı 4. Henry’nin babası ü Gaunt’lu John’un 1300’lerde yapılan evinde yaşıyor.

    Adele sultan!

    Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, iki hafta önce babası Mark Evans'ı kaybetmişti. Üzüntülü günlerini çabuk atlatan Adele, Sultan 5. Murad'ın torunu Ayşe Gülnev Sutton(ın sahibi olduğu 13 odalı malikaneyi 7 milyon sterline satın aldı.

    Parayı nakit olarak ödeyen Adele'in malikanede kendini çok mutlu hissettiği için satın aldığını söyledi. Gazetecilerin y"Yatırım amaçlı mı aldınız?" sorusuna ise, "Hayır. Burada kendimi çok huzurlu hissediyorum" cevabını verdi.

    Ayşe Gülnev Sutton ise İngiliz iş adamı eşi Nicholas Sutton ve 5 çocuğuyla İngiltere Kralı 4. Henry'nin babası Lancester Dükü Gaunt'lu John'un 1300'lerde yapılan evine taşınmıştı.

        Osmanlı tarihi konusunda master yapan Ayşe Gülnev Sultan 2008'de aldığı Türk vatandaşlığı için "Türkiye benim anavatanım. Ülkem tarafından kabul edilmek ve Osmanlı hanedanlığı içinde doğduğum için daha fazla cezalandırılmıyacağım anlamına gelen Türk vatandaşlığı benim için her şey demek" açıklamasını yapmıştı.

        Adele hakkında da açıklamalar yapan Ayşe Gülney, "Çok istedi biz de satmayı düşünüyorduk anlaştık" yorumunu yaptı.

        HAYALİ GERÇEK OLDU
        Adele'in en yakın arkadaşı olan Laura Dockrill, "O gerçekten bu malikaneye hayrandı. Taşındığı ilk gün, almayı hayal ettiğini söylemişti. Arkadaşımı kutlarım" dedi.

            Emlak işiyle uğraşan Ayşe Gülney'in kiracıları arasında birçok ünlü isim var. Birkaç yıl önce Londra'daki bir başka dairesini de ünlü İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli'ye kiralamıştı. Cavalli bu dairede birkaç yıl yaşadı.
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