Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, iki hafta önce babası Mark Evans'ı kaybetmişti. Üzüntülü günlerini çabuk atlatan Adele, Sultan 5. Murad'ın torunu Ayşe Gülnev Sutton(ın sahibi olduğu 13 odalı malikaneyi 7 milyon sterline satın aldı.
Parayı nakit olarak ödeyen Adele'in malikanede kendini çok mutlu hissettiği için satın aldığını söyledi. Gazetecilerin y"Yatırım amaçlı mı aldınız?" sorusuna ise, "Hayır. Burada kendimi çok huzurlu hissediyorum" cevabını verdi.
Ayşe Gülnev Sutton ise İngiliz iş adamı eşi Nicholas Sutton ve 5 çocuğuyla İngiltere Kralı 4. Henry'nin babası Lancester Dükü Gaunt'lu John'un 1300'lerde yapılan evine taşınmıştı.