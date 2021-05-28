Burcu Kara, önceki gün arabası arızalanınca zoraki bir keyif yaşadı. Motora binen oyuncu, oğluyla Boğaz'dan yaptığı bu renkli paylaşımına "Hayat planlamayınca daha güzel" diye yazdı.
BİZ SANA BAKTIK!
Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Instagram'da bu karesini paylaşıp altına yıllar önce canlandırdığı 'Kuzey' karakterine atıfta bulunarak "Sen neye baktın?" yazdı. Yakışıklı oyuncuya, kadın hayranlarından "Biz sana baktık" esprileri geldi.
AİLE BOYU PAZAR
Sağlıklı yaşama özen gösteren Müge Boz, gelenek bozmadı. Önceki gün yine organik pazara giden oyuncu, tezgahlar arasında eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile selfie çekti.