ÇANTA İLE ZİRVEDE!

Dünyanın en zenginleri listesi neredeyse her hafta el değiştirirken son güncelleme ile birlikte moda devi Bernard Arnault 186.3 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek birinciliği aldı. Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri bu gelişme ile yüzde 10 değerlendi. Sadece 8 saat içindeki bu artışla birlikte Arnault'un kişisel serveti de 600 milyon dolardan fazla yükseldi. Louis Vuitton'un pandemi döneminde yani 2020'de 11.9 milyar dolarlık bir gelire ulaştığı belirtildi. Bernard Arnault, hayalinin hiçbir zaman zenginler listesine girmek olmadığını söylemişti. Ancak başarılı iş adamının aldığı kararlar, onu bu listenin zirvesine çıkardı.