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    , önceki gün arabası arızalanınca zoraki bir keyif yaşadı

    , önceki gün arabası arızalanınca zoraki bir keyif yaşadı. Motora binen oyuncu, oğluyla Boğaz'dan yaptığı bu renkli paylaşımına "Hayat planlamayınca daha güzel" diye yazdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 28 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Spontane Boğaz keyfi

    Burcu Kara, önceki gün arabası arızalanınca zoraki bir keyif yaşadı. Motora binen oyuncu, oğluyla Boğaz'dan yaptığı bu renkli paylaşımına "Hayat planlamayınca daha güzel" diye yazdı.

    BİZ SANA BAKTIK!
    Kıvanç Tatlıtuğ,     önceki gün Instagram'da bu karesini paylaşıp altına yıllar önce canlandırdığı 'Kuzey' karakterine atıfta bulunarak "Sen neye baktın?" yazdı. Yakışıklı oyuncuya, kadın hayranlarından "Biz sana baktık" esprileri geldi.

    AİLE BOYU PAZAR
    Sağlıklı     yaşama özen gösteren Müge Boz, gelenek bozmadı. Önceki gün yine organik pazara giden oyuncu, tezgahlar arasında eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile selfie çekti.

        İLK YOLCULARI ÇOK HAVALI
        Uzun süre aldığı eğitimin ardından pilot olan Ümit Erdim'in ilk yolcuları, tatil için Kaş'ı tercih eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti oldu. Uçuş öncesi popüler ikiliyle poz veren sempatik oyuncu, "İlk yolcularım çok havalıydı" diye yazdı.

        ZİRVENİN ADI YİNE DEĞİŞMEDİ
        Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', son bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,22 izlenme oranı ve %26,73 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %8,96 izlenme oranı ve %24,06 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

        MÜSAADENLE ÇIKTI
        Genç şarkıcı Rabia Tunçbilek, yeni şarkısı 'Müsaadenle'yi müzikseverlerle buluştu. Endüstri mühendisliği mezunu olan Tunçbilek, "Her iki kariyer de ayrılmaz bir parçam" dedi.

            ARSLAN GİBİ KEYİF
            Magazin             dünyasının ünlüleri, birbiri ardına tatile çıkarak paylaşımlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Bunlardan biri de Gülcan Arslan'dı. Marmaris'te son dönem popüler olan Bonjuk Bay'a giden güzel oyuncu, sahilden böyle poz verdi. Bu kareye "Arslan gibi keyif" yorumları ve beğeni yağdı.

            'BEBEK GÖRÜNDÜ' İDDİASI
            Mısırlı             milyarder aşkından hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı, dedikoduları alevlendirdi. Her pozunda eliyle karnını gizleyen genç kadının takipçileri, "Kilo da almış" yorumları yaptı.

            AŞK TUTULMASI
            Sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ebru Şahin, Süper Kanlı Ay Tutulması için fotoğraf çektirdi. Güzel oyuncunun, bu renkli paylaşım 260 bin beğeni aldı. Şahin'e "Aşk ve tatil yaradı" yorumları yapıldı.

                BETON GİBİ KADIN İREM
                Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken İrem Derici'ye tatil yaradı. Bodrum tatilinden bu karesini paylaşan Derici'ye "Beton gibi kadın yalnız ölecek" esprileri yapıldı.

                ÇANTA İLE ZİRVEDE!
                Dünyanın                 en zenginleri listesi neredeyse her hafta el değiştirirken son güncelleme ile birlikte moda devi Bernard Arnault 186.3 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek birinciliği aldı. Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri bu gelişme ile yüzde 10 değerlendi. Sadece 8 saat içindeki bu artışla birlikte Arnault'un kişisel serveti de 600 milyon dolardan fazla yükseldi. Louis Vuitton'un pandemi döneminde yani 2020'de 11.9 milyar dolarlık bir gelire ulaştığı belirtildi. Bernard Arnault, hayalinin hiçbir zaman zenginler listesine girmek olmadığını söylemişti. Ancak başarılı iş adamının aldığı kararlar, onu bu listenin zirvesine çıkardı.

                TOM CRUİSE FARKI
                Amerikalı aktör Tom Cruise, Mission Impossible 7 film ekibine yer açmak için Bedfordshire spor sahasını boşaltmak zorunda kalan İngiliz Wavendon futbol takımına bir jestle karşılık verdi. Cruise tarafından imzalanan iki takım forması, bağış toplama kampanyasının en önemli gücü haline geldi. 12 bin stenlin toplandı. Öte yandan Tom Cruise sayesinde filmin çekildiği alana da turist akını başlaması bekleniyor.

                    İŞTE ÖRNEK ARKADAŞLIK
                    Geçtiğimiz haftalarda Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katılmıştı. Hem Gigi Hadid hem de Bella Hadid, Filistin'e destekleri nedeniyle hedef gösterilmişti. Bazı markalar sponsorluk anlaşmalarını iptal etmişti. Ancak Kendall Jenner ve Taylor Swift, Hadid kardeşleri aradı ve destek verdi. Gigi ve Bella Hadid'in bu destek nedeniyle çok mutlu oldukları belirtildi.
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