Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa katkılı 'Retrograde' şarkısı ve yeni projeleri için birkaç haftadır Londra'da olan Aleyna Tilki, Türkiye'ye bir döndü pir döndü… Konser başına 70 ile 100 bin TL arasında ücretler alan 20 yaşındaki popçu, son olarak rol aldığı 8 bölümlük diziden de 2 milyon TL'yi cebine koydu. Aleyna Tilki, asıl kazancını ise markalarla yaptığı reklam anlaşmaları sayesinde elde etti. İlk olarak bir giyim markasının yüzü olan genç popçu, reklamdan 1 milyon TL kazandı.

AİLENİN DİREĞİ OLDU

Bir dondurma firmasıyla yaptığı anlaşmadan da tam 2 milyon TL alan Aleyna Tilki, bu kez de bir içecek firmasıyla el sıkıştı. Dimes ile anlaşan Aleyna Tilki'nin reklamdan 3 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Daha önceki reklamlardan kazandıklarıyla Çengelköy'den 3 milyon TL'ye ev alıp tapusunu da annesi Havva Öztel'in üzerine yapan genç popçu, babası Mehmet Tilki'yi de es geçmedi. Babası için Kalamış'ta bir çiçekçi dükkanı açan Aleyna, son olarak yine Mehmet Tilki'ye bir yapım şirketi kurdu… Ailesine sahip çıkan genç popçunun bu vefakarlığı akıllara 'Aleyna Baba' olan lakabını getirdi… Kazandığı paraları ailesininin geleceği ve yardıma muhtaç insanlar için değerlendiren Aleyna Tilki'nin bu tavrı, "Küçük yaşta büyük sorumluluk bravo Aleyna" dedirtti.