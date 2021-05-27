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    , son teknolojiye ayak uydurdu: 500 bin TL’lik elektrikli aracı ilk kez görüntülendi

    Son teknolojik gelişmeleri yakından takip eden , aracını da yeniledi. Güzel sunucu, hem ekonomik hem de çevre dostu olan bir elektrikli cip satın aldı. Esmersoy, 500 bin TL’lik aracıyla önceki gün ilk kez görüntülendi.

    Tekno Burcu

    Her trendi olduğu gibi teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Burcu Esmersoy, otomobil dünyasındaki modaya da uydu. Birçok Hollywood yıldızı gibi elektrikli araç tercih eden güzel sunucu, kendisine Hyundai marka bir cip satın aldı.




    Burcu Esmersoy, önceki gün gittiği İstinyePark'ta özel şoförünün kullandığı aracıyla ilk kez görüntülendi.

    Esmersoy'un son yaptığı reklam iş birliğinden kazandığı 500 bin TL ile aldığı elektrikli araç, sadece ekonomik değil aynı zamanda tam bir çevre dostu...

    Benzinli araçlara göre çok daha az yakıt masrafı olan bu araçlar, çevreye de çok daha az zarar veriyor.



    44 yaşındaki sunucu, son reklam iş birliğinden kazandığıyla kendisine yeni bir araç aldı.

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