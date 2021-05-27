





Burcu Esmersoy, önceki gün gittiği İstinyePark'ta özel şoförünün kullandığı aracıyla ilk kez görüntülendi.



Esmersoy'un son yaptığı reklam iş birliğinden kazandığı 500 bin TL ile aldığı elektrikli araç, sadece ekonomik değil aynı zamanda tam bir çevre dostu...



Benzinli araçlara göre çok daha az yakıt masrafı olan bu araçlar, çevreye de çok daha az zarar veriyor.