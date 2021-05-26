Haftanın dört günü kahvaltıda iki yumurta yiyen Uzel, diğer bir gün yarım avokado; geri kalan iki günde ise lor peyniri ve domates- salatalık tüketiyor. Kahvaltı ile öğle arasında mutlaka ödem çayı içen eski manken, öğlenleri ise kahve ya da atıştırmalıklarla geçiriyor.