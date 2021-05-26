Son dönemde hızla kilo veren Didem Uzel Sarı, kadınlar tarafından mesaj yağmuruna tutuldu. Yaz öncesi nasıl kilo verdiği merak konusu olan 50 yaşındaki eski manken, kendisine Dilara Koçak tarafından verilen bir haftalık diyet listesini paylaştı.
Liste, bir anda paylaşım rekoru kırdı. Didem Uzel'in yedi günlük diyet listesinde her güne içerisinde limon ve çilek olan suyla başlanıyor.
Haftanın dört günü kahvaltıda iki yumurta yiyen Uzel, diğer bir gün yarım avokado; geri kalan iki günde ise lor peyniri ve domates- salatalık tüketiyor. Kahvaltı ile öğle arasında mutlaka ödem çayı içen eski manken, öğlenleri ise kahve ya da atıştırmalıklarla geçiriyor.