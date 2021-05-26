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    Sarı, kısa sürede bir hayli kilo verdi: 50 yaşındaki eski manken meğer her gün...

    Sarı, kısa sürede bir hayli kilo verdi. ’ın diyet listesiyle zayıflayan 50 yaşındaki eski manken, her gün zencefilli ödem çayı içiyor. En büyük sırrı ise haftanın dört günü içtiği ‘vicdan çorbası’…

    Vicdanlı diyet

    Son dönemde hızla kilo veren Didem Uzel Sarı, kadınlar tarafından mesaj yağmuruna tutuldu. Yaz öncesi nasıl kilo verdiği merak konusu olan 50 yaşındaki eski manken, kendisine Dilara Koçak tarafından verilen bir haftalık diyet listesini paylaştı.

    Liste, bir anda paylaşım rekoru kırdı. Didem Uzel'in yedi günlük diyet listesinde her güne içerisinde limon ve çilek olan suyla başlanıyor.

    Haftanın dört günü kahvaltıda iki yumurta yiyen Uzel, diğer bir gün yarım avokado; geri kalan iki günde ise lor peyniri ve domates- salatalık tüketiyor. Kahvaltı ile öğle arasında mutlaka ödem çayı içen eski manken, öğlenleri ise kahve ya da atıştırmalıklarla geçiriyor.

        Akşam yemeğini saat 18.30'da yiyen Didem Uzel, haftanın dört günü vicdan çorbası içiyor. Uzel, çorbanın yanında ise salata da mutlaka tüketiyor.

        Geri kalan üç akşamın birinde ızgara köfte, balık, tavuk ya da et yiyen Didem Uzel, diğer bir gün enginar, yoğurt ve salata; en son günde ise sınırsız mantar soteyle karnını doyuruyor.

        ÇORBANIN TARİFİ
        2 kabak, 2 soğan, 2 domates, 2 yemek kaşığı bulgur, 2-3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 demet nane, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, Kuru nane, kimyon, karabiber, kimyon… Tüm malzeme 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hafifçe sotelenir.

            Üzerine 2-3 bardak su ilave edilerek sebzeler yumuşayıncaya değin pişirilir. Dilerseniz blender ile püre haline gelebilir veya taneli olarak da içilebilir.

            ÇİLEKLİ LİMONLU SU İÇİYOR
            50 yaşındaki Uzel, her sabah uyanır uyanmaz içerisine bir dilim limon ile bir çilek attığı bir bardak suyu tüketiyor.

            İŞTE ÖDEM ÇAYI
            1,5 litre suya; 1/2 demet maydanoz, 1 elma, 1limon, 1 çay kaşığı toz zencefil, 2-3 adet karanfil ve tarçın ekleyin. Kaynatıp süzün. İster soğuk ister sıcak içebilirsiniz.
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            Haberler Saklambaç Didem Uzel Sarı, kısa sürede bir hayli kilo verdi: 50 yaşındaki eski manken meğer her gün...