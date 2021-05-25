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    Hayati tatil!

    ile , aşklarındaki üçüncü krizi de aştı. Haziran başında yakışıklı oyuncunun teknesiyle tatile çıkacak olan ikili, koylarını gezecek. Kaan 'ın ünlü popçuya bu tatilde evlenme teklif edeceği de söyleniyor.

    Doğan Savaş TAKVIM
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    Hayati tatil!

    Magazin dünyasının gözde çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık bir buçuk yılı devirdikleri aşklarında kriz üzerine kriz yaşadı. Her seferinde birbirlerine olan duyguları galip gelen ikili, son fırtınayı da atlattı. Dedikodulara göre Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, ünlü popçunun adının karıştığı Reza Zarrab skandalı nedeniyle bitti. Bu haberlerin yıprattığı Yıldırım, ilişkiyi bitirdi; ancak aşkının itibarını korumak için açıklama yapmadı.

    AYRILIK İŞE YARADI
    Bayramı geçirmek için ailesinin yanına Belçika'ya giden popçu da yakın çevresine ilişkinin bittiğini söyledi. Ancak ikili, birbirlerini çok özleyince aşklarının da büyüklüğünü fark etmiş olacak ki beraberliklerinde yeniden devam kararı aldı. Barışmalarını kutlamak için Haziran başında Kaan Yıldırım'ın teknesiyle tatile çıkacak olan ünlü çift, koylarını gezip gözlerden uzak romantizm yaşayacak. Ünlü oyuncunun yakın çevresine göre; Yıldırım bu tatilde Hadise'ye de çok büyük bir sürpriz yapacak. O sürprizin, Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye yapacağı evlilik teklifi olduğu da dedikodular arasında…

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