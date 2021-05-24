Kamuoyunda zaten Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı için kariyer düşüşüne geçen Sarıkaya'nın, bu ilişki sonrası kariyerinin ne olacağı merak konusu oldu. Herkesin kafasında "Bu aşk Serenay'ın kariyerini bitirir mi?'' sorusu var. Duyduğuma göre böyle bir algı oluşmasın diye senelerdir çalıştığı bir tekstil firması da hemen yeni bir bülten servisinde bulundu ve Sarıkaya ile çalışamaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.