Sosyetenin önde gelen isimlerinden Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile birlikte Amerika'da yaşıyor. Senenin üç ayı Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde kalan Süreyya Yalçın, burada olmamasına rağmen lüks yaşamı ve pahalı kıyafetleriyle gündemden düşmüyor.
Konfor ve lüks denince akla gelen ilk isim olan Süreyya Yalçın, yine kendisini ödüllendirdi.
EVİ İÇİN DE 1 MİLYON LİRA HARCADI
Lüks bir malikanede yaşayan sosyetik güzel ve eşi Ozan Baran, Miami sahillerinde kullanacakları bir sürat teknesi satın almış. Donzi marka sürat teknesine 300 bin dolar (2 milyon 500 bin lira) ödeyen Süreyya Yalçın, şimdilerde yeni teknesinde Miami sahillerinde tur atıyormuş.