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    Şahin yuvadan uçuyor

    ve Cedi Osman’dan güzel haber. Evlilik planlarına başlayan ikilinin yakın çevresine göre, çift 25 Haziran’da nişanlanacak. Şahin ve Osman, 2022 Eylül ayında da nikah masasına oturacak.

    Şahin yuvadan uçuyor

    Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle 3 sezon boyunca ekranlarında fırtınalar estiren Ebru Şahin'den güzel haber. Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler'de alan güzel oyuncu, evlilik planları yapmaya başladı.

    ADRESLERİ ÇEŞME


    27 yaşındaki Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı Cedi Osman 'den yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi. Aşklarıyla magazin dünyasının "En yakışan çiftleri" arasına giren ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi. 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, bunu yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı.

    ANNESi DE DEVREYE GİRDİ
    Düğünü ise önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren ünlü çift, 2022 Eylül ayında nikah masasına oturak. Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor. Bu arada Şahin'in yaz sonunda 'deki sevgilisinin yanında bir süre kalmak istediği için gelen yeni proje tekliflerini değerlendirmediği öğrenildi.

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