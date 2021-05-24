Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , için "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz" dedi! , kısançlık krizine girdi

    , için “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz” dedi. Fanları ikiliye “Barışın” çağrıları yaparken ’nun sevgilisi , kısançlık krizine girdi. Güzel oyuncu, “Umut” yazılı yüzüğünü takıp Duygu’nun gönlünü aldı.

    İlker krizi!

    Magazin dünyasında ayrılıklarıyla en çok üzen çifti Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, biten aşklarını kabullense de hayranları kabullenmiyor. 'nin Instagram'da paylaşımlarını beğenmeye devam eden Burçin , geçtiğimiz gün "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık" dedi.

    Ancak bu açıklaması güzel oyuncunun başına dert açtı. Terzioğlu, 3 buçuk yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli defterini kapatsa da ikilinin fanları bu açıklamayla sosyal medyada "Barışın" çağrıları yaptı.

    DUYGUSAL ATIŞMA
    Konuşulanlara göre bu durum Terzioğlu'nun şimdiki sevgilisi spor eğitmeni 'yu çileden çıkardı. Aşkının ile gündeme gelmesinden rahatsız olan Duygu, sevgilisiyle hararetli bir tartışma yaşadı.

    Terzioğlu, "Umut" yazılı yüzüğünü parmağına takıp sosyal medyada paylaştı. İlk kez sosyal medyadan aşk imalı paylaşım yapan oyuncu, sevgilisinin gönlünü almayı başardı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şampiyondan selam var!
    Haberler Saklambaç Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli için "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz" dedi! Umut Duygu, kısançlık krizine girdi