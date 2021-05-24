Magazin dünyasında ayrılıklarıyla en çok üzen çifti Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, biten aşklarını kabullense de hayranları kabullenmiyor. İlker Kaleli'nin Instagram'da paylaşımlarını beğenmeye devam eden Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz gün "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık" dedi.

Ancak bu açıklaması güzel oyuncunun başına dert açtı. Terzioğlu, 3 buçuk yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli defterini kapatsa da ikilinin fanları bu açıklamayla sosyal medyada "Barışın" çağrıları yaptı.

DUYGUSAL ATIŞMA

Konuşulanlara göre bu durum Terzioğlu'nun şimdiki sevgilisi spor eğitmeni Umut Duygu'yu çileden çıkardı. Aşkının tekrar Kaleli ile gündeme gelmesinden rahatsız olan Duygu, sevgilisiyle hararetli bir tartışma yaşadı.

Terzioğlu, "Umut" yazılı yüzüğünü parmağına takıp sosyal medyada paylaştı. İlk kez sosyal medyadan aşk imalı paylaşım yapan oyuncu, sevgilisinin gönlünü almayı başardı.