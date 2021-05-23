Sosyetik ve zengin erkeklerle aşk yaşayan sosyal medya fenomenlerinin Instagram'da hava atması, moda oldu. Bu trendin en ünlü ismi ise kuşkusuz Şeyma Subaşı'ydı. Yakında evleneceği Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi'nin kendisini yaptığı milyonluk jestler ve aldığı pahalı hediyelerle havasını atan Şeyma, birçok fenomeni de kendisine benzetti.

ÇANTA ŞOVU

Bunlardan biri de Dilay Korkmaz'dı. Uzun süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel sunucu, sık sık aşkının yalısından fotoğraf paylaşarak takipçilerine hava attı. Ardından yine Sabancı'nın kendisine aldığı 140 bin TL'lik Hermes çantasını gözlere sokan Dilay Korkmaz, zengin sevgili şovunu önceki gün de sürdürdü.

GÖRGÜSÜZLÜK TEPKİSİ

Faruk Sabancı ile hafta sonundaki karantinayı geçirmek için Marmaris'teki D-Maris'e giden Dilay Korkmaz, geceliği 20 bin TL'lik otelden paylaşım üzerine paylaşım yaptı.

Bir fotoğrafına da "Paşam beni tatile getirdi" yazan Dilay Korkmaz, görgüsüzlüğüyle topa tutuldu. Hava atmak isterken kendisini rezil eden güzel sunucu, hemen paylaşımını silmek zorunda kaldı.