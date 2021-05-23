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    , yeni reklam için kamera karşısına geçti

    Bir erkek giyim markasının yüzü olan , yeni reklam için kamera karşısına geçti. Otomobillere düşkünlüğü ile tanınan Özçivit, Kilyos'ta gerçekleştirilen çekimlerde kendi arazi aracını kullanmayı tercih etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 23 Mayıs tarili Saklambaç haberleri.

    Burak'ın rol arkadaşı Cipi

    Bir erkek giyim markasının yüzü olan Burak Özçivit, yeni reklam için kamera karşısına geçti. Otomobillere düşkünlüğü ile tanınan Özçivit, Kilyos'ta gerçekleştirilen çekimlerde kendi arazi aracını kullanmayı tercih etti.

    SEVİMLİ ALF'LE DÖRT NALA KOŞU
    Yağmur     Tanrısevsin, Kilyos'taki bir çiftlikte binicilik dersleri aldı. Derse giderken sevimli köpeğini de yanından ayırmayan güzel oyuncu, ata Alf ile birlikte binince ortaya bu sevimli kare çıktı.

    FADİK'LE ANTEP TURU
    Atv'nin     sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Gaziantep'in önemli değerlerinden Zeugma Mozaik Müzesi'ni Dizi TV ekibi ile birlikte gezdi. Başarılı oyuncunun Gaziantep turu, bugün Dizi TV'de…

        BİRAZ DENİZ BİRAZ ÖZGE
        Pınar Altuğ,         çıkardığı güneş gözlüğü koleksiyonu için verdiği yeni pozunu paylaştı. Bir arkadaşının 'Pastil' isimli köpeğiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu, yine bambaşka biri gibiydi. Kimileri Pınar Altuğ'u Deniz Seki'ye, kimileri ise Özge Ulusoy'a benzetti.

        BESLENME SAATİ POZU
        Karantinada         köpeklerine bolca vakit ayıran Bensu Soral, dün de gelenek bozmadı. Sevimli köpeğine mamasını yediren güzel oyuncu, bu sırada eşi Hakan Baş'ın çektiği pozunu da Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.

        64'LÜK MALİ'DEN AŞK SÜRPRİZİ
        Henüz         eski sağlığına kavuşamayan Mehmet Ali Erbil, aşktaki eski formuna döndü. 64 yaşındaki şovmenden adının anıldığı İzmirli Funda Aksu ile aşkını doğrulayan bir hamle geldi. Mali, 560 bin takipçisi bulunan Instagram hesabındaki profil resmine genç kadınla çekilmiş bir karesini koyarak, aşkı itiraf etti. Bu arada Erbil, kısa süre önce "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" demişti.

            AYVACIK'A DEMİR ATTI
            Birçok             ünlü hafta sonundaki karantina sürecini Çeşme ya da Bodrum'da geçirirken Derin Mermerci, Çanakkale'ye gitti. Sosyetik güzel, Ayvacık'taki bir butik otelin müdavimi oldu. Sevgilisi Murat Aslan'ın da kendisine eşlik ettiği Mermerci, dostlarıyla birlikte birkaç gün önceki yaş gününü kutladı. Bu arada Mermerci'nin Ayvacık'tan arazi baktığı da konuşuluyor.

            HAYDİ BU İKİLİ DÜET YAPSIN
            Kaş'ta tatilde olan İrem Derici, Sagopa Kajmer ile buluştu. İkilinin bu karesine "Haydi birlikte düet gelsin" yorumları yağdı.

            OĞLUNU GÖRMEYE GİTTİ
            İkinci bebeğine 14 haftalık hamile olan Bengü, dün kontrole gitti. Ünlü popçu, eşiyle bu karesine "Kızımız evde uyuyor, biz oğlumuzu görmeye gidiyoruz" diye yazdı.

                KAPADOKYA'NIN PERİ KIZLARI
                Dosso Dossi Fashion Show'un                 2021 Sonbahar- Kış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğasında gerçekleştirildi. Çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May ve Deren Talu gibi 30 manken görev aldı. Peri bacaları, sıcak hava balonları ve bölgenin "güzel atlar diyarı" olarak anılmasını sağlayan atlar ile görsel bir şölene dönen çekimler, 50 ülkede gösterilecek. Aydın HAMZA.
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                Haberler Saklambaç Burak Özçivit, yeni reklam için kamera karşısına geçti