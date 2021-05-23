64'LÜK MALİ'DEN AŞK SÜRPRİZİ

Henüz eski sağlığına kavuşamayan Mehmet Ali Erbil, aşktaki eski formuna döndü. 64 yaşındaki şovmenden adının anıldığı İzmirli Funda Aksu ile aşkını doğrulayan bir hamle geldi. Mali, 560 bin takipçisi bulunan Instagram hesabındaki profil resmine genç kadınla çekilmiş bir karesini koyarak, aşkı itiraf etti. Bu arada Erbil, kısa süre önce "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" demişti.