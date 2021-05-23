Bir erkek giyim markasının yüzü olan Burak Özçivit, yeni reklam için kamera karşısına geçti. Otomobillere düşkünlüğü ile tanınan Özçivit, Kilyos'ta gerçekleştirilen çekimlerde kendi arazi aracını kullanmayı tercih etti.
SEVİMLİ ALF'LE DÖRT NALA KOŞU
Yağmur Tanrısevsin, Kilyos'taki bir çiftlikte binicilik dersleri aldı. Derse giderken sevimli köpeğini de yanından ayırmayan güzel oyuncu, ata Alf ile birlikte binince ortaya bu sevimli kare çıktı.
FADİK'LE ANTEP TURU
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Gaziantep'in önemli değerlerinden Zeugma Mozaik Müzesi'ni Dizi TV ekibi ile birlikte gezdi. Başarılı oyuncunun Gaziantep turu, bugün Dizi TV'de…