Magazin dünyasındaki ilişkiler, çoğu zaman düşmanca biterken Demet Şener ve Burçin Terzioğlu, ezber bozdu.
2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den Ocak'ta boşanan Şener, eski eşiyle sık sık bir araya gelmesi hatırlatılınca şöyle dedi: "Cenk ile halen görüşüyoruz. Biz kötü ayrılmadık. Onun yanı sıra kendisiyle halen iş yapıyoruz."
MEDENİYET DERSİ VERDİLER
Önceki gün Bebek'te objektife takılan Burçin Terzioğlu'na ise geçtiğimiz günlerde eski aşkı İlker Kaleli'nin yaptığı Instagram paylaşımını beğenmesi hatırlatıldı. Üç buçuk yıllık aşkı Kaleli'den 2018 Eylül'ünde ayrılan Terzioğlu, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık" diyerek de birçok kişiye medeniyet dersi verdi.