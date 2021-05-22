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    Aşk bitti dostluk baki! ve ezber bozdu...

    Kısa süre önce boşanan , için; da yıllar önce ayrıldığı büyük aşkı için “Kötü ayrılmadık. Arkadaşlığımız sürüyor” mesajı verdi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Aşk bitti dostluk baki

    Magazin dünyasındaki ilişkiler, çoğu zaman düşmanca biterken Demet Şener ve Burçin Terzioğlu, ezber bozdu.



    2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den Ocak'ta boşanan Şener, eski eşiyle sık sık bir araya gelmesi hatırlatılınca şöyle dedi: "Cenk ile halen görüşüyoruz. Biz kötü ayrılmadık. Onun yanı sıra kendisiyle halen iş yapıyoruz."



    MEDENİYET DERSİ VERDİLER
    Önceki     gün Bebek'te objektife takılan Burçin Terzioğlu'na ise geçtiğimiz günlerde eski aşkı İlker Kaleli'nin yaptığı Instagram paylaşımını beğenmesi hatırlatıldı. Üç buçuk yıllık aşkı Kaleli'den 2018 Eylül'ünde ayrılan Terzioğlu, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık" diyerek de birçok kişiye medeniyet dersi verdi.



        Terzioğlu ile Kaleli'nin fanları, aradan geçen zamana rağmen çiftin ayrılığını kabullenemedi.



        Şener, adını taşıyan markada ortaklığı süren eski eşi için "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor" itirafı yaptı.


        DOĞAN SAVAŞ

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