



2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den Ocak'ta boşanan Şener, eski eşiyle sık sık bir araya gelmesi hatırlatılınca şöyle dedi: "Cenk ile halen görüşüyoruz. Biz kötü ayrılmadık. Onun yanı sıra kendisiyle halen iş yapıyoruz."