Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri olan Farkhad Akhmedov ile eşi Tatiana Akhmedov arasındaki çekişmede yeni bir olay gündem yarattı. 453 milyon sterlin (5.2 milyar TL) bedelle İngiltere tarihinin en pahalı boşanma davasında Farkhad Akhmedov, Tatiana'ya sadece 10 milyon sterlin ödedi.