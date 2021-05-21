Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri olan Farkhad Akhmedov ile eşi Tatiana Akhmedov arasındaki çekişmede yeni bir olay gündem yarattı. 453 milyon sterlin (5.2 milyar TL) bedelle İngiltere tarihinin en pahalı boşanma davasında Farkhad Akhmedov, Tatiana'ya sadece 10 milyon sterlin ödedi.
Tatiana Akhmedov'a da kocasından alacağı 453 milyon sterlinin tamamını alamayınca harekete geçti. Farkhad Akhmedov'un şu an Dubai'de demirli 225 milyon sterlinlik Luna isimli yatına el koymak için eskiden Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando Gücü'ne bağlı olarak görev yapan SBS ekiplerini işe aldı. 21 kişilik ekibe 1.8 milyon sterlin ödeyecek olan Tatiana Akhmedov'un bu planı medyaya sızdı.
Tatiana Akhmedova daha önce de 5 milyon sterlinlik Eurocopter ve 1965 Ferrari GTO direksiyon simidi ile özelleştirilmiş 1.5 milyon sterlinlik Torpido sürat teknesi ve 40 milyon sterlinlik iş jetini almayı başarmıştı.