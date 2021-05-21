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    oligark Farkhad Akhmedov'dan ayrılan Tatiana Ahmedov, deniz komandoları ile anlaştı

    oligark Farkhad Akhmedov’dan ayrılan ama tazminatını alamayan Tatiana Ahmedov, deniz komandoları ile anlaştı. Hedef, ’de bulunan dünyanın en pahalı yatlarından Luna’yı ele geçirmek…

    Operasyon luna

    Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri olan Farkhad Akhmedov ile eşi Tatiana Akhmedov arasındaki çekişmede yeni bir olay gündem yarattı. 453 milyon sterlin (5.2 milyar TL) bedelle İngiltere tarihinin en pahalı boşanma davasında Farkhad Akhmedov, Tatiana'ya sadece 10 milyon sterlin ödedi.

    Tatiana Akhmedov'a da kocasından alacağı 453 milyon sterlinin tamamını alamayınca harekete geçti. Farkhad Akhmedov'un şu an Dubai'de demirli 225 milyon sterlinlik Luna isimli yatına el koymak için eskiden Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando Gücü'ne bağlı olarak görev yapan SBS ekiplerini işe aldı. 21 kişilik ekibe 1.8 milyon sterlin ödeyecek olan Tatiana Akhmedov'un bu planı medyaya sızdı.

    Tatiana Akhmedova daha önce de 5 milyon sterlinlik Eurocopter ve 1965 Ferrari GTO direksiyon simidi ile özelleştirilmiş 1.5 milyon sterlinlik Torpido sürat teknesi ve 40 milyon sterlinlik iş jetini almayı başarmıştı.

        YATIN ÇILGIN ÖZELLİKLERİ VAR
        Luna adlı yatta 'yok' yok… Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, oyun salonu, toplantı odası, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.

        Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor.

        Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var. 115 metre uzunluğundaki süperyatın ilk sahibi ise Roman Abramovich'ti.

            AŞIK OLDU, AYRILIK KARARI ALDI
            Farkhad Akhmedov, Rus güzeli Anna Adamova ile evlenmek istediği için boşanma davası açtı. Oğlu tarafından sert şekilde eleştirilse de Farkhad Akhmedov, 2022 yılında Anna ile evleneceğini açıkladı.

            Tatiana, Farkhad Akhmedov'un ayrılık kararının bir bedeli olacağını söylemişti. Akhmedov soyadını kullanmaya devam edeceğini belirten Tatiana, tazminat konusunda pazarlık yapmayacağını açıklamıştı.
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            Haberler Saklambaç Rus oligark Farkhad Akhmedov'dan ayrılan Tatiana Ahmedov, deniz komandoları ile anlaştı