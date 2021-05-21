Sezon ortasında Premier Lig takımlarından Arsenal'den Fenerbahçe'ye 3 yıl karşılığında 9.5 milyon euro'ya transfer olan Mesut Özil, beklenen performansı gösteremedi. Buna rağmen taraftarın gözdesi olan yıldız futbolcu, önceki gün eşi Amine Gülşe ile Çeşme'deki evlerinden mutluluk pozu verdi. İkilinin, tüm yazı aileleriyle Alaçatı'daki 10 milyon TL'lik evlerinde geçireceği öğrenildi.

Verdikleri mutluluk pozlarıyla beğeni rekoru kıran ikilinin kolundaki saatler ise gözden kaçmadı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL olan saatiyle pahalı saatler takan birçok Türk ismi solladı. 28 yaşındaki yengenin kolundaki Richard Mille saati ise tam 1 milyon 250 bin TL'ydi. 10 milyon TL'lik evlerinden toplam 10 milyon TL'lik saatleriyle poz veren ikili "Zamanları kıymetli" dedirtti.

FİYATI: 1 MİLYON 750 BİN TL

Amine Gülşe'nin RM 07-01 model saati, oniks ve elmas taşlarla süslü. 18 ayar altın kasaya sahip saatin camı safir kristal. Yine 18 ayar altın tokası bulunan saat, Richard Mille tutkunu kadınlar tarafından rağbet görüyor.

FİYATI: 8 MİLYON 250 BİN TL

Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturulan kasa, son derece dayanıklı…