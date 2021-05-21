Ebru ferrari’yse Uğur sarı taksi

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da evlendiği Uğur Akkuş'u ağırladı. İkili, çok merak edilen tanışma hikayelerini anlatırken iş adamının yaptığı gaf, gündem oldu.

Laf arasında sarf ettiği "Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi hiç bakmadım bile yüzüne! Dedim 'Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız' diye düşündüm" sözleriyle şaşkınlık yaratan Uğur Akkuş, asıl bombayı ise Ferrari gafıyla yaptı.

KADINLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

"İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın!" diyen iş adamı, sözleriyle özellikle kadınların tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de Deniz Akkaya'ydı. Bir dönem Ebru Şallı ile aynı podyumları paylaşan eski modelin hedefinde sadece Uğur Akkuş değil Şallı da vardı. Kırmızı bir Ferrari fotoğrafı paylaşan Deniz Akkaya, Şallı ile Akkuş çiftini şöyle topa tuttu:

"Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak ve eşinin bunu çok beğenmesi… Bir de ağızdan kaçma değil, kendin bilerek, isteyerek, övünerek paylaşmak bu söylemi… Peki sormazlar mı, 'Sen nesin, karşı tarafın sarı taksisi mi?' Bir kadın ve bir adam ilişkisini daha iyi özetleyemezdi…"