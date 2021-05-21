Aleyna Tilki, dünyaya açılma yolunda ilk adımını Warner Music etiketiyle çıkardığı "Retrograde" şarkısı ile atmıştı. Bir uzay gemisinde geçen video klibin genel yönetmenliğini Aleyna Tilki üstlenmişti. Öte yandan Tilki, klibin sanat yönetmenliğinde de Oğuz Erel ile birlikte çalışmıştı. YouTube'da 12 milyondan fazla kişi tarafından izlenen klipteki mekan tasarımları ve sahnelerden bazıları, dünyaca ünlü giyim markası Bershka'nın reklam videosunda kullanıldı. Aleyna Tilki ise Twitter hesabından "Klibimin aynısını çekerken keşke benden izin alsaydınız" notunu düşerek tepki gösterdi. Bershka'nın konu ile ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.