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    Aleyna Tilki'nin klibi reklamıyla aynı çıktı

    Aleyna Tilki, dünyaya açılma yolunda ilk adımını etiketiyle çıkardığı "" şarkısı ile atmıştı. Bir uzay gemisinde geçen video klibin genel yönetmenliğini üstlenmişti. Klipteki mekan tasarımları ve sahnelerden bazıları, dünyaca ünlü giyim markası 'nın reklam videosunda kullanıldı.

    Klip tilkiliği!

    Aleyna Tilki, dünyaya açılma yolunda ilk adımını Warner Music etiketiyle çıkardığı "Retrograde" şarkısı ile atmıştı. Bir uzay gemisinde geçen video klibin genel yönetmenliğini Aleyna Tilki üstlenmişti. Öte yandan Tilki, klibin sanat yönetmenliğinde de Oğuz Erel ile birlikte çalışmıştı. YouTube'da 12 milyondan fazla kişi tarafından izlenen klipteki mekan tasarımları ve sahnelerden bazıları, dünyaca ünlü giyim markası Bershka'nın reklam videosunda kullanıldı. Aleyna Tilki ise Twitter hesabından "Klibimin aynısını çekerken keşke benden izin alsaydınız" notunu düşerek tepki gösterdi. Bershka'nın konu ile ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

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