Sakiler’den ustaya selam!

İlk single çalışmaları 'Dünyadan Uzak'la ses getiren Sakiler, yeni şarkıları 'Selamı Var'la Müslüm Gürses'i andı. Sakiler, sözlerini Hakkı Yalçın'ın yazdığı şarkıda "Uykuyu geceye, çağırdım gelmedi. Perdeyi açtım yağmur. Radyoyu açtım Müslüm. O söyledi ben ağladım sabaha kadar" sözleriyle ustaya selam gönderdi.
MÜZİSYEN MERVE
Oyuncu Merve Çağıran, yayın hayatına yeni başlayan LAURENTIUS dergisine kapak oldu. Besteleri olduğu ortaya çıkan Çağıran, "Müzik kendimi özgür hissettiğim bir alan. Bestelerim var ve çalışmalarım devam ediyor. İçime tam anlamıyla sindiğinde şarkılarımı herkesle paylaşmak istiyorum." dedi.
BİR EŞKIYA KLASİĞİ
atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, tüm kişilerde %9,44 izlenme oranı ve %22,60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.