Sakiler’den ustaya selam!

50'SİNDE ANNE OLDU

Top model Naomi Campbell, büyük bir sürpriz yapıp kız bebek sahibi olduğunu açıkladı. Hayranlarını şoka uğrattı. 50 yaşındaki İngiliz modelin açıklamasının ardından herkes Naomi'nin nasıl anne olduğunu tartışmaya başladı. İşte ortaya atılan seçenekler: Normal yolla, taşıyıcı anneyle, tüp bebekle ya da önceden dondurduğu yumurtaları sayesinde…