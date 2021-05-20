Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sakiler’den ustaya selam!

    İlk single çalışmaları 'Dünyadan Uzak'la ses getiren Sakiler, yeni şarkıları 'Selamı Var'la 'i andı. Sakiler, sözlerini 'ın yazdığı şarkıda "Uykuyu geceye, çağırdım gelmedi. Perdeyi açtım yağmur. Radyoyu açtım Müslüm. O söyledi ben ağladım sabaha kadar" sözleriyle ustaya selam gönderdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Sakiler’den ustaya selam!

    İlk single çalışmaları 'Dünyadan Uzak'la ses getiren Sakiler, yeni şarkıları 'Selamı Var'la Müslüm Gürses'i andı. Sakiler, sözlerini Hakkı Yalçın'ın yazdığı şarkıda "Uykuyu geceye, çağırdım gelmedi. Perdeyi açtım yağmur. Radyoyu açtım Müslüm. O söyledi ben ağladım sabaha kadar" sözleriyle ustaya selam gönderdi.

    MÜZİSYEN MERVE
    Oyuncu Merve Çağıran, yayın hayatına yeni başlayan LAURENTIUS dergisine kapak oldu. Besteleri olduğu ortaya çıkan Çağıran, "Müzik kendimi özgür hissettiğim bir alan. Bestelerim var ve çalışmalarım devam ediyor. İçime tam anlamıyla sindiğinde şarkılarımı herkesle paylaşmak istiyorum." dedi.

    BİR EŞKIYA KLASİĞİ
    atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, tüm kişilerde %9,44 izlenme oranı ve %22,60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

        AFRA'DAN YAZ MÜJDESİ
        Yalın'ın         altı yıl aradan sonra yeniden buluştuğu Cornetto markası, popçunun 'Yaz Gülü' şarkısı eşliğinde çekilen reklamında Afra Saraçoğlu'na yer verdi. Güzel oyuncu, reklamda "ilk adımı erkek atar", "kaçan kovalanır" gibi aşk klişelerine meydan okuyor.

        HER HALİ BAŞKA GÜZEL
        Hazal Kaya,         önceki gün şaşırttı. Güzel oyuncu, kumraldan kızıla döndü. Takipçileri Hazal Kaya'ya "Güzele her şey yakışır" mesajı yağdırdı.

        KURT ADAM BURAK
        Kuruluş Osman'da         Kongar sonraki ismiyle Göktüğ karakterine hayat veren Burak Çelik, Wolfdog cinsi bir kurt köpeği sahiplendi. Dört aylık köpeğine Lita ismini koyan ünlü oyuncu bu pozuyla, beğeni yağmuruna tutuldu.

            50'SİNDE ANNE OLDU
            Top model Naomi Campbell, büyük bir sürpriz yapıp kız bebek sahibi olduğunu açıkladı. Hayranlarını şoka uğrattı. 50 yaşındaki İngiliz modelin açıklamasının ardından herkes Naomi'nin nasıl anne olduğunu tartışmaya başladı. İşte ortaya atılan seçenekler: Normal yolla, taşıyıcı anneyle, tüp bebekle ya da önceden dondurduğu yumurtaları sayesinde…

            EFSANE MÜŞTERİ
            Nusret,             Los Angeles'taki restoranında Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi. Efsane aktör ile çektirdiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçilerine iletti. Ünlü etçinin görüntülerin altına iliştirdiği "Bir hayalim daha gerçek oldu" notu dikkati çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı
            Haberler Saklambaç Sakiler’den ustaya selam!