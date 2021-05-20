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    , tatilini ekonomik yapacak: Bu sene 'da

    Birçok ünlü ’de boy gösterip lüks teknelerde tatil yaparken , ekonomik davrandı. Yazı ’daki evinde geçireceğini söyleyen Ataizi,”En ucuz ve güvenilir yer insanın evi” dedi.

    Ekonomik Hande

    Son günlerde uçuk fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum, Hande Ataizi'nin de gözünü korkuttu. Önceki gün 'nda gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, yaz aylarıyla ilgili planlarını anlattı. Ataizi, kısa süre sonra oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte 'a gideceğini söyledi.

    Yüksek fiyatlara karşı tedbirli davranan Ataizi, "Ben ekonomik tatil yapacağım. Bodrum'daki pahalı beach'ler yerine evimde vakit geçireceğim. Güvenli tatili seçiyorum, fazla gezip tozmayacağız. Kalabalıklara girmeyeceğiz. En rahat güvenilir yer, insanın kendi evi" diye konuştu.

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