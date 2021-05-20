ATV'nin kısa süre önce final yapan dizisi 'Hercai' ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, 27. yaş gününü çok özel bir yerde, özel biriyle kutladı. Güzel oyuncu, önceki gün NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı Cedi Osman ile Maldivler'in yolunu tuttu. Yıldız basketbolcu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ebru Şahin'in yeni yaşını Maldivler'den paylaştığı romantik karenin altına yazdığı şu cümlelerle kutladı:

'KELİMELER YETERSİZ'

"Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum." Cedi Osman, bu romantik paylaşımıyla beğeni rekorları kırarken güzel oyuncudan da birbiri ardına Maldivler pozları geldi. Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında gösterilen Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu aşk dolu tatilini gören takipçileri "Size ve dupduru, mesafe tanımayan aşkınıza maşallah", "En özel ve güzel çiftsiniz", "Seneye sizi balayında görmek istiyoruz" mesajları attı. Birçok ünlü gibi son dönemin modasına uyarak egzotik cennete giden ikili; diğer isimlerden farklı olarak ise konakladıkları otelin reklamını yapmadı…

SPONSORLU TATİL

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarını ilan ettikleri Maldivler tatilinden yaptıkları her paylaşıma geceliği 30 bin TL'lik otellerini etiketleyerek ilişkilerini adeta bir reklam malzemesine dönüştürmüştü. Şahin ile Osman'ın onların aksine 'sponsorlu tatil' paylaşımlarından kaçınmaları, "Bedavacı Hande ile Kerem'in havasını söndürdüler" yorumları yaptırdı.

Maldivler'de bedava tatil modasını başlatan Serenay Sarıkaya oldu. Şimdilerde adı Haldun Demirhisar ile anılan güzel oyuncu, Şubat ayında egzotik adaya gitmiş ve her paylaşımına kaldığı oteli etiketleyerek tatilini bedavaya getirmişti.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'deki otelden poz poz fotoğraflarını paylaşmış; her kareye de konakladıkları oteli etiketlemişti.