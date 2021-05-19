Altı yıldır birlikte oldukları konuşulan Sibel Can'la Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Göcek'te teknede birlikte görüntülenerek gündem yaratmıştı. Bu şok görüntülerin ardından dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. Bunların en ilginci ise Sarıgül'ün ünlü sanatçıyla tekne tatilindeyken eski aşkı Buket Aydın'ın Bodrum'da kaldığı otele güllerle gidip evlenme teklif etmesiydi… Spiker Aydın'dan aldığı 'hayır' yanıtıyla morali bozulan Emir Sarıgül, Sibel Can'la aşkının nasıl ortaya çıktığını ise araştırmaya başladı. Dedikodulara göre Sarıgül, ünlü sanatçının yıllardır süren bu ilişkinin ortaya çıkmasında pay sahibi olduğunu öğrendi ve yakın çevresine "Sibel beni oyuna getirdi" serzenişinde bulundu.

'YILLARCA SUSMUŞTUM'

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün yıllardır sürdüğü iddia edilen yasak aşklarının ortaya çıkmasına en çok sevinen ise Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş oldu. Fatoş Hanım'ın evliyken o zamanki çok yakın dostu Yasemin Çağlar'ın eşi Burak Kaya ile yasak aşk yaşadığı dedikodusu da gündem yaratmıştı. İddialara göre Emir Sarıgül, kendisinin de yakın dostu olan Kaya ile o zamanki eşinin beraberliğini öğrenince evliliği bitirdi. Fatoş Altınbaş ise "Burak ile ilişkimiz boşandıktan sonra başladı" dedi. Fatoş Hanım'ın eski eşinin Sibel Can ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından ise sosyetik çevresine "Sonunda evliliğin gerçek bitme nedenini tüm Türkiye gördü. Yıllarca bu aşkı bilip çocuklarım için susmuştum" dediği iddia ediliyor. Kafaları karıştıran bu skandallar zinciri ise efsane dizi 'Yalan Rüzgarı'ndaki entrikaları bile sollayacak cinsten...

SUS PUS OLDULAR



Haklarında çıkan "Birlikte tatildeler" dedikodusunu kesin bir dille yalanlayan Sibel Can ile Emir Sarıgül, aynı teknedeki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sus pus oldu.