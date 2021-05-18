Türkiye'nin en gözde iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Sabancı Bilen, aileleriyle 2018 yılında Malta Vatandaşlığı aldı. O dönem Malta Resmi Gazetesi'ndeki bilgilere göre, iki kardeşin yanı sıra Malta Vatandaşlığı'na geçen daha birçok Sabancı Ailesi üyesi de vardı.