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    ile , vatandaşı oldu! 3 bin Euro'ya daire 10 bin Euro bağış

    ile ’in vatandaşlığına uzanan yolculuğunun detayları ortaya çıktı. Servetleri 750 milyon dolar olan kardeşler, sadece Malta’da 3 bin euro’luk daire kiralayıp 10 bin euro bağşı yaptı.

    Uyanık Maltalılar

    Türkiye'nin en gözde iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Sabancı Bilen, aileleriyle 2018 yılında Malta Vatandaşlığı aldı. O dönem Malta Resmi Gazetesi'ndeki bilgilere göre, iki kardeşin yanı sıra Malta Vatandaşlığı'na geçen daha birçok Sabancı Ailesi üyesi de vardı.

    Geçtiğimiz gün de Malta'nın en ünlü haber sitelerinden ve yayınladığı gizli dosyalarla tüm dünyada ses getiren 'Theshiftnews', Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer'in Malta vatandaşlığını nasıl satın aldığını detaylarıyla anlattı.

    2020 yılında her ikisinin de serveti 750 milyon dolar olan kız kardeşler, 2016 yılında kendileri ve aileleri için Malta pasaportu almak için başvuru sürecini başlattı.

        Suzan Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen, ilk iş olarak ikamet şartını karşılamak için Malta'nın St Julians şehrindeki Portomaso isimli marinada aylığı 3 bin euro olan bir daire kiraladılar.

        Yine Suzan Sabancı Dinçer, Sliema'da da Ocak 2016'da aynı tutarda bir daire kiraladı ve dairenin kira sözleşmesini Ekim 2017'de feshetti.

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        Ocak 2016'da yaptıkları vatandaşlık başvurusunun gerçekçi görünmesi için Eylül 2016'da Malta'ya giriş yapan Suzan Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen; sabah 11'de karaya çıktı ve üç buçuk saat sonra tekrar lüks yatlarına binip Malta'dan ayrıldı.

            Bu arada Suzan Sabancı Dinçer, kardeşinden farklı olanak Malta Toplum Sandığı Fonu'na 10 bin euro'luk bir bağış yaptı.

            Sabancı kardeşler, kendileri için son derece ekonomik olan bu harcamaların ardından da kendileri ve aileleri için 2018 yılında Malta pasaportunu aldı.

            DÜNYA VATANDAŞI!


                Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Suzan Hanım'ın; İngiltere'den ABD'ye kadar dünyanın birçok yerinde de milyonlarca dolarlık evlerinin olduğu biliniyor.
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                Haberler Saklambaç Suzan Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen, Malta vatandaşı oldu! 3 bin Euro'ya daire 10 bin Euro bağış