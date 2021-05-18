Türkiye'nin en gözde iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Sabancı Bilen, aileleriyle 2018 yılında Malta Vatandaşlığı aldı. O dönem Malta Resmi Gazetesi'ndeki bilgilere göre, iki kardeşin yanı sıra Malta Vatandaşlığı'na geçen daha birçok Sabancı Ailesi üyesi de vardı.
Geçtiğimiz gün de Malta'nın en ünlü haber sitelerinden ve yayınladığı gizli dosyalarla tüm dünyada ses getiren 'Theshiftnews', Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer'in Malta vatandaşlığını nasıl satın aldığını detaylarıyla anlattı.
2020 yılında her ikisinin de serveti 750 milyon dolar olan kız kardeşler, 2016 yılında kendileri ve aileleri için Malta pasaportu almak için başvuru sürecini başlattı.