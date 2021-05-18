BERRAK SUS PUS

Aşktaki hızına yetişilmeyen Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ile de yollarını ayırdı. Sadece birkaç ay birlikte olduğu ünlü oyuncudan neden ayrıldığı merak konusu olan güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te soruları yanıtsız bıraktı.