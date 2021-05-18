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    ve sevgilisi , yaz sezonunu erken açtı

    Oyuncu ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi , yaz sezonunu erken açtı. Geçtiğimiz hafta 'a giden sevgililer, aşk dolu pozlarıyla sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi. İkiliye imrenen takipçileri ise "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" yorumları yaptı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 18 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Aşk Bodrum'da yaşanıyor

    Oyuncu Hande Subaşı ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alican Ulusoy, yaz sezonunu erken açtı. Geçtiğimiz hafta Bodrum'a giden sevgililer, aşk dolu pozlarıyla sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi. İkiliye imrenen takipçileri ise "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" yorumları yaptı.

    İKONİK TEYZEYLE ÇEKİM
    Şarkıcı Faruk K    , "Hadi Bakalım" şarkısı için marka danışmanı Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Faruk K'ya bu çekimlerde 75 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı model ve oyuncusu Nezahat Oyna eşlik etti. Türkiye'nin ikonik teyzesi ve popçunun rengarenk pozları beğeni topladı.

    7 MÜJDESİ
    Gökhan Türkmen,     "7" adını verdiği yedinci stüdyo albümünün 4 Haziran'da tüm dijital platformlarda yer alacağını açıkladı. Türkmen'in enternasyonal sounda sahip disko funk albümü, ev ortamında üretildi.

        ANA-OĞUL ŞEHİR TURU
        Hande Ataizi, iş temposundan bulduğu her fırsatı oğlu Leon'a ayırıyor. Güzel oyuncu ve oğlu, önceki gün de İstanbul turu yaptı.

        YAZ HAVASI
        Bayramı         Bodrum'da geçiren Mustafa Ceceli ile Selin İmer, bu pozlarıyla Instagram'a yaz havası getirdi. Eşsiz Bodrum manzarasını arkalarına alıp poz veren gözde ikiliye, "Bodrum'un çifte kumruları" yorumu yağdı.

        BİR DÜNYA DESTEK
        Akıncı'nın         sevilen oyuncusu Şükrü Özyıldız, kişisel eşyalarını istismara uğrayan çocuklara destek için Givin'e bağışladı. Özyıldız'ın büyük talep gören eşyalarından elde gedilen gelirle 4 çocuğa destek sağlandı.

            HATİCE'NİN CANI
            Güzel oyuncu Hatice Şendil, kalpleri ısıttı. Şendil'in önceki gün yapımcı Burak Sağyaşar'la evliliğinden olan dört yaşına basan oğlu Can'la paylaştığı bu karesine "Maşallah" yorumları yağdı.

            HANDE'NİN BEBEKLERİ
            Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı ismi Hande Soral, bu pozlarıyla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, iki köpeğiyle verdiği pozuna "Hepiniz benim bebeklerimsiniz" diye yazdı.

            BURCU'DAN BİR İLK
            Yasemin Özilhan'ın da aralarında olduğu ünlü isimlerle iş birliği yapan İpekyol, bu kez Burcu Esmersoy'u seçti. Marka, ilk beachwear koleksiyonu için güzel oyuncuyla oldukça ses getiren bir çekime imza attı.

                BERRAK SUS PUS
                Aşktaki                 hızına yetişilmeyen Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ile de yollarını ayırdı. Sadece birkaç ay birlikte olduğu ünlü oyuncudan neden ayrıldığı merak konusu olan güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te soruları yanıtsız bıraktı.

                OLAY İKİLİ YAN YANA
                Can                 Yaman ve ihanetine göz yumduğu Diletta Leotta, önceki gün dostlarıyla bir araya geldi. Skandalın ardından ilk kez sosyal medyada birlikte pozlarını yayınlayan ikilinin keyifli halleri, İtalya'nın da gündemindeydi.
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                Haberler Saklambaç Hande Subaşı ve sevgilisi Alican Ulusoy, yaz sezonunu erken açtı