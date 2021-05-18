Oyuncu Hande Subaşı ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alican Ulusoy, yaz sezonunu erken açtı. Geçtiğimiz hafta Bodrum'a giden sevgililer, aşk dolu pozlarıyla sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi. İkiliye imrenen takipçileri ise "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" yorumları yaptı.
İKONİK TEYZEYLE ÇEKİM
Şarkıcı Faruk K, "Hadi Bakalım" şarkısı için marka danışmanı Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Faruk K'ya bu çekimlerde 75 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı model ve oyuncusu Nezahat Oyna eşlik etti. Türkiye'nin ikonik teyzesi ve popçunun rengarenk pozları beğeni topladı.
7 MÜJDESİ
Gökhan Türkmen, "7" adını verdiği yedinci stüdyo albümünün 4 Haziran'da tüm dijital platformlarda yer alacağını açıkladı. Türkmen'in enternasyonal sounda sahip disko funk albümü, ev ortamında üretildi.