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    Kardeşlerim yine zirvede

    Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kardeşlerim, yayınlanan 13. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,20 izlenme oranı ve %20,82 izlenme payı alarak birinci oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 17 Mayıs 2021 tarihli Saklambaç haberleri.

    Kardeşlerim yine zirvede

    Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kardeşlerim, yayınlanan 13. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,20 izlenme oranı ve %20,82 izlenme payı alarak birinci oldu.

    EGE'DEN TÜM DÜNYAYA
    Ahmet Koç ve Vasilis Saleas     dünya çapında bir albüme imza attı. 'Daphne' isimli albüm dünyaca ünlü klarnet virtüözü Vasilis Saleas ve bağlama virtüözü Ahmet Koç'un 1 yıllık çalışmalarının ardından müzikseverlerle buluştu.

    KAYA PANİKTE!
    Hülya Avşar'ın     eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Bebek'te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülendi. Çift, kameralara birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarfetti. Birlikte alışveriş yaptığı kadını şarküteride bırakıp ilk olarak kendisi dışarı çıkan Kaya Çilingiroğu, yanındaki kadın sorulunca "Hangi kadın?" diyerek güldürdü. Doğan SAVAŞ.

        TATİLE DOYMUYOR
        Modacı Ece Sükan, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Sükan, önceki gün de Instagram'da paylaştığı bu selfie ile "Artık evine dön" dedirtti.

        BALKON GÜZELİ
        Oyuncu Merve Sevi, önceki gün evinin balkonundan bu renkli pozunu paylaştı. Sevi'ye takipçilerinden "Balkon güzeli" iltifatları yağdı.

        KUTLAMAYA MERMİ DÜŞTÜ
        Sunucu Zeynep Tandoğan,         Beşiktaş'ın şampiyonluk zaferi sonrasında bazı taraftarların silahla kutlama yapmasına isyan etti. Tandoğan, atılan bazı kurşunların komşusunun balkonuna düştüğünü belirtti.

            Kurşunu Instagram'dan paylaşan Tandoğan, "Ya bu nedir? Takımlar şampiyon olur silah, düğün olur silah! İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar yeter be yeter! Komşularımın balkonlarına kurşunlar düşüyor" diyerek isyan etti.

            MANTIKLI HALSEY
            Türk             sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen ABD'li şarkıcı Halsey, mutfakta hünerlerini sergiledi. Daha önce mantıya aşeren Halsey, bu kez mantıyı elleriyle yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, yaptığı mantıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü yıldıza "Türk gelini böyle olur. Tebrikler" yorumları yapıldı.

            UÇAN DAİRE
            Arjantinli             yıldız futbolcu Messi, emlak sektörüne yatırım yaptı! 33 yaşındaki yıldız Miami'deki Sunny Isles Beach'teki bir binanın dokuzuncu katının tamamını satın aldı. Ultra lüks evin tam 511 metrekare olduğu açıklandı. Dört banyolu evin fiyatı ise 6 milyon euro'ydu. Ayrıca evin balkonunda özel bir havuzu olduğu da açıklandı.

                WASHINGTON POST
                ABD'nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy tarafından bizzat İsveçli kız arkadaşı Gunilla von Post'a yazılmış elyazısı mektuplar açık artırmaya çıktı. Mektuplar, Boston'daki müzayedede 88 bin dolara alıcı buldu. Kennedy, 1953'teki düğününden haftalar önce tanıştığı von Post'a yazdığı mektuplarda, birlikte geçirdikleri zamanı "Hayatımın parlak bir anısı" kelimeleriyle nitelendiriyor. 2011 yılında hayata veda eden von Post'un koleksiyonunda bulunan mektupların, 1955 ile 1956 tarihlerinde kaleme alındığı ve Kennedy'nin henüz senatörken yazdığı belirtildi.

                TAŞIYICI ANNE ARIYOR
                Ermeni asıllı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Khole, anne olmak için kolları sıvadı. Ancak doktorlar, hamile kalmasının riskli olduğunu açıkladı. Duruma çok üzülen Khole, taşıyıcı anne arıyor.
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                Haberler Saklambaç Kardeşlerim yine zirvede