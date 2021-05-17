Kardeşlerim yine zirvede

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Arjantinli yıldız futbolcu Messi, emlak sektörüne yatırım yaptı! 33 yaşındaki yıldız Miami'deki Sunny Isles Beach'teki bir binanın dokuzuncu katının tamamını satın aldı. Ultra lüks evin tam 511 metrekare olduğu açıklandı. Dört banyolu evin fiyatı ise 6 milyon euro'ydu. Ayrıca evin balkonunda özel bir havuzu olduğu da açıklandı.