Kardeşlerim yine zirvede

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kardeşlerim, yayınlanan 13. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,20 izlenme oranı ve %20,82 izlenme payı alarak birinci oldu.
EGE'DEN TÜM DÜNYAYA
Ahmet Koç ve Vasilis Saleas dünya çapında bir albüme imza attı. 'Daphne' isimli albüm dünyaca ünlü klarnet virtüözü Vasilis Saleas ve bağlama virtüözü Ahmet Koç'un 1 yıllık çalışmalarının ardından müzikseverlerle buluştu.
KAYA PANİKTE!
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Bebek'te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülendi. Çift, kameralara birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarfetti. Birlikte alışveriş yaptığı kadını şarküteride bırakıp ilk olarak kendisi dışarı çıkan Kaya Çilingiroğu, yanındaki kadın sorulunca "Hangi kadın?" diyerek güldürdü. Doğan SAVAŞ.