Mart ayında eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin Beykoz'daki çiftliğini ziyaret eden Kıvanç Tatlıtuğ, burada çok anlamlı bir harekete imza atarak gönülleri bir kez daha fethetmişti. Daha önce eşiyle yolda gördükleri yaralı bir köpeği sahiplenen yakışıklı oyuncu, bu kez Şanlıurfa'da ölmüş annesinin yanında perişan halde bulunan Arzu adındaki bir sıpayı evlat edindi.