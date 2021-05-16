Önceki gün Yeniköy'de Boğaz havası alan Mehmet Ali Erbil, bir kez daha sağlık sistemimizi övdü. "Böyle bir sağlık sistemi Amerika'da bile yok" diyen Erbil, son durumuyla da ilgili "Yürümekte biraz zorlanıyorum ama her geçen gün daha iyi oluyorum" açıklaması yaparak sevindirdi. (Aydın HAMZA)