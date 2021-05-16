Önceki gün Yeniköy'de Boğaz havası alan Mehmet Ali Erbil, bir kez daha sağlık sistemimizi övdü. "Böyle bir sağlık sistemi Amerika'da bile yok" diyen Erbil, son durumuyla da ilgili "Yürümekte biraz zorlanıyorum ama her geçen gün daha iyi oluyorum" açıklaması yaparak sevindirdi. (Aydın HAMZA)
İLK MAĞAZASINI BODRUM'DA AÇTI
Buse Terim'in kuruculuğunu üstlendiği anne-bebek alışveriş sitesi BT SHOP, Türkiye'deki ilk mağazasını Bodrum'da açtı. Terim'in mağazasında çocuklara yönelik atölyeler de olacak.
HAYALİNE KAVUŞTU
Tuğba Melis Türk, yıllardır hayalini kurduğu rolü oynadı. Hep şehirli, zengin ve güzel kadın rollerinden sıkılan güzel oyuncu, Petrol Sevdası filminde canlandırdığı köylü kızı Emine karakterini çok sevdiğini söyledi.