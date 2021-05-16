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    'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü: Böylesi ’de bile yok | 16 Mayıs magazin haberleri

    Yeniköy'de Boğaz havası alan , Türkiye'nin sağlık sisteminden övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte haberin detayları ve 16 Mayıs 2021 tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Böyle sağlık sistemi ABD’de bile yok

    Önceki gün Yeniköy'de Boğaz havası alan Mehmet Ali Erbil, bir kez daha sağlık sistemimizi övdü. "Böyle bir sağlık sistemi Amerika'da bile yok" diyen Erbil, son durumuyla da ilgili "Yürümekte biraz zorlanıyorum ama her geçen gün daha iyi oluyorum" açıklaması yaparak sevindirdi. (Aydın HAMZA)



    İLK MAĞAZASINI BODRUM'DA AÇTI
    Buse Terim'in kuruculuğunu üstlendiği anne-bebek alışveriş sitesi BT SHOP, Türkiye'deki ilk mağazasını Bodrum'da açtı. Terim'in mağazasında çocuklara yönelik atölyeler de olacak.



    HAYALİNE KAVUŞTU
    Tuğba Melis Türk, yıllardır hayalini kurduğu rolü oynadı. Hep şehirli, zengin ve güzel kadın rollerinden sıkılan güzel oyuncu, Petrol Sevdası filminde canlandırdığı köylü kızı Emine karakterini çok sevdiğini söyledi.



        İNSANIN BAŞINA HER ŞEY GELEBİLİR
        Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha Yaman' karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Dizi TV'ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı. "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" diyen Altınbilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu ve altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi.




        KÖPEĞİNE ÖZENDİ
        Siren Ertan Kayalar, paylaşımıyla güldürdü. Köpek figürlü maskesiyle pozunu Instagram'da paylaşan sosyetik tasarımcı, bu karenin altına köpeği Sir'ün ağzından şöyle yazdı: "Sonunda Siren'i kendime benzettim."



        YOLLARI YAMULTTU
        Naz Elmas'ın photoshop tutkusu sürüyor. Son paylaşımlarında daha zayıf görünmek uğruna photoshop'u abartıp alay konusu olan ünlü oyuncu, önceki gün de iş başındaydı. Naz Elmas, belini inceltmek isterken yeri yamulttu.



            PINAR'IN BOY VANTAJI
            Pınar Altuğ Atacan, önceki gün sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuştu: "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum."

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            Haberler Saklambaç Mehmet Ali Erbil'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü: Böylesi ABD’de bile yok | 16 Mayıs magazin haberleri