2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü'nün mutlu evliliği, Ağustos 2019'da dünyaya gelen kızları Zeynep ile taçlanmıştı. 42 yaşındaki başarılı şarkıcı, dün Instagram hesabından paylaştığı aile pozuyla bir müjdeli haber daha verdi.
İkinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurup 14 haftalık hamile olduğunu açıklayan Bengü, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bayramın sürprizi bizden gelsin… Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor… Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize…"
MAŞALLAH YORUMU YAĞDI
Bengü ve eşinden gelen bu güzel habere, popçunun sevenlerinden "Maşallah" yorumları yağdı.
İkinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurup 14 haftalık hamile olduğunu açıklayan Bengü, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bayramın sürprizi bizden gelsin… Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor… Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize…"
MAŞALLAH YORUMU YAĞDI
Bengü ve eşinden gelen bu güzel habere, popçunun sevenlerinden "Maşallah" yorumları yağdı.