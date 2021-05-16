Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'den bayram sürprizi: Hamile olduğunu duyurdu

    Müzik kariyerindeki başarısını aile hayatına taşıyan , bayram sürprizi yaptı. Kızı ’i Ağustos 2019’da kucağına alan ünlü popçu, ile evliliğinden bu kez de erkek bebek beklediğini duyurdu.

    Bayram sürprizi
    2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü'nün mutlu evliliği, Ağustos 2019'da dünyaya gelen kızları Zeynep ile taçlanmıştı. 42 yaşındaki başarılı şarkıcı, dün Instagram hesabından paylaştığı aile pozuyla bir müjdeli haber daha verdi.

    İkinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurup 14 haftalık hamile olduğunu açıklayan , duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bayramın sürprizi bizden gelsin… abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor… Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize…"



    MAŞALLAH YORUMU YAĞDI
    Bengü ve eşinden gelen bu güzel habere, popçunun sevenlerinden "" yorumları yağdı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li Çiçek: HDP'ye bakanlık verebiliriz
    Haberler Saklambaç Bengü'den bayram sürprizi: Hamile olduğunu duyurdu