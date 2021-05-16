

Güzel oyuncunun Kasım 2020'de paylaştığı fotoğraftaki kahve fincanıyla önceki gün çekilen karelerde görünen fincanın aynı olması, "Aşk, Kasım'dan beri sürüyor" yorumları yaptırdı.



KİMSE YAKIŞTIRMADI!

Haldun Demirhisar'la çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Twitter gündeminde de gün boyu ilk sıralarda yer aldı. Güzel oyuncunun hayranları, "Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'le başlayan aşk hayatı, nasıl Haldun Demirhisar'a uzanır? Corona gibi Serenay'ın sevgili tercihi de mutasyona uğramış" esprileri yaptı. Bu arada Haldun Demirhisar da tıpkı Cem Yılmaz gibi Serenay'ın diğer eski aşkı Muzaffer Yıldırım'ın iş ortağı! Çeşme'deki Stay Hotel'i birlikte yapan ikiliden Demirhisar, Serenay'la burada kalmak istedi; ancak bu arzusu, Yıldırım tarafından duyulunca ikili otelden ayrıldı.