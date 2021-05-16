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    Aşk mutasyonu! , 'la 'te yakalandı

    , geçtiğimiz ay aşkını inkar ettiği 'la önceki gün 'te yakalandı. Bir aydır gözlerden uzak bir çiftlikte kalan 29 yaşındaki güzel oyuncu ile 50'li yaşlardaki Demirhisar'ı kimse, birbirine yakıştırmadı. Ünlü oyuncunun ve K'le aşk yaşadığını hatırlatan fanları, şu yorumu yaptı: 'Erkek zevki de Coronavirüs gibi mutasyonu uğrayıp git gide kötüleşiyor!'

    Aşk mutasyonu!

    Serenay Sarıkaya'nın tercihleri, mutasyona uğradı! Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay adının aşk dedikodusuna karıştığı Haldun Demirhisar'la önceki gün Göcek'te baş başa görüntülendi. Bir aydır kendisinden 20-25 yaş büyük iş adamının kiraladığı gözlerden uzak çiftlikte kalan 29 yaşındaki oyuncunun bir inkar ettiği aşkı daha belgelenmiş oldu. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la aşkını önce yalanlamıştı. Kendisinden yaşça büyük komedyenle hayranlarının hiç yakıştırmadığı oyuncu, şimdiki seçimiyle de şaşırttı. Kimileri Serenay Sarıkaya'nın bir erkekte aradığı ilk özelliğin 'zenginlik' olduğuna dair yorumlar yaparken; kimileri ise "Serenay, milyonları kazanıyor" diyerek bu eleştirileri çürüttü.


    Güzel oyuncunun Kasım 2020'de paylaştığı fotoğraftaki kahve fincanıyla önceki gün çekilen karelerde görünen fincanın aynı olması, "Aşk, Kasım'dan beri sürüyor" yorumları yaptırdı.

    KİMSE YAKIŞTIRMADI!
    Haldun Demirhisar'la     çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Twitter gündeminde de gün boyu ilk sıralarda yer aldı. Güzel oyuncunun hayranları, "Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'le başlayan aşk hayatı, nasıl Haldun Demirhisar'a uzanır? Corona gibi Serenay'ın sevgili tercihi de mutasyona uğramış" esprileri yaptı. Bu arada Haldun Demirhisar da tıpkı Cem Yılmaz gibi Serenay'ın diğer eski aşkı Muzaffer Yıldırım'ın iş ortağı! Çeşme'deki Stay Hotel'i birlikte yapan ikiliden Demirhisar, Serenay'la burada kalmak istedi; ancak bu arzusu, Yıldırım tarafından duyulunca ikili otelden ayrıldı.



    HALDUN DEMİRHİSAR - 2021
    50'li yaşlarının sonuna gelen Demirhisar ile Serenay aşkının 6 ay önce başladığı iddia ediliyor.



        KEREM BÜRSİN 2015-2019
        Serenay, Kerem Bürsin'le 3 buçuk yıllık ilişkisini Nisan 2019'da noktaladı.



        ÇAĞATAY ULUSOY 2013-2015
        2013'te başlayan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya aşkı, iki yıl sürmüştü.




        Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını görünce dedesiyle tatile çıktı sandım.

        Sevgili kriterleri de Bitcoin gibi hızla düşüyor.

        Kadın, sırayla her yaş grubunu deniyor.Sırada 70'lik delikanlılar var.

        Serenay'ın sevgili çıtası, Everest'ten magmaya iniş yaptı.

        Gelen gideni aratırmış… Serenay'ı Cem Yılmaz'la yakıştırmıyorken şimdi de Haldun Demirhisar!

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        Haberler Saklambaç Aşk mutasyonu! Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la Göcek'te yakalandı