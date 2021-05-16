Serenay Sarıkaya'nın tercihleri, mutasyona uğradı! Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay adının aşk dedikodusuna karıştığı Haldun Demirhisar'la önceki gün Göcek'te baş başa görüntülendi. Bir aydır kendisinden 20-25 yaş büyük iş adamının kiraladığı gözlerden uzak çiftlikte kalan 29 yaşındaki oyuncunun bir inkar ettiği aşkı daha belgelenmiş oldu. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la aşkını önce yalanlamıştı. Kendisinden yaşça büyük komedyenle hayranlarının hiç yakıştırmadığı oyuncu, şimdiki seçimiyle de şaşırttı. Kimileri Serenay Sarıkaya'nın bir erkekte aradığı ilk özelliğin 'zenginlik' olduğuna dair yorumlar yaparken; kimileri ise "Serenay, milyonları kazanıyor" diyerek bu eleştirileri çürüttü.
Güzel oyuncunun Kasım 2020'de paylaştığı fotoğraftaki kahve fincanıyla önceki gün çekilen karelerde görünen fincanın aynı olması, "Aşk, Kasım'dan beri sürüyor" yorumları yaptırdı.
KİMSE YAKIŞTIRMADI!
Haldun Demirhisar'la çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Twitter gündeminde de gün boyu ilk sıralarda yer aldı. Güzel oyuncunun hayranları, "Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'le başlayan aşk hayatı, nasıl Haldun Demirhisar'a uzanır? Corona gibi Serenay'ın sevgili tercihi de mutasyona uğramış" esprileri yaptı. Bu arada Haldun Demirhisar da tıpkı Cem Yılmaz gibi Serenay'ın diğer eski aşkı Muzaffer Yıldırım'ın iş ortağı! Çeşme'deki Stay Hotel'i birlikte yapan ikiliden Demirhisar, Serenay'la burada kalmak istedi; ancak bu arzusu, Yıldırım tarafından duyulunca ikili otelden ayrıldı.
HALDUN DEMİRHİSAR - 2021
50'li yaşlarının sonuna gelen Demirhisar ile Serenay aşkının 6 ay önce başladığı iddia ediliyor.