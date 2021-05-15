Birçokları tam kapanma dönemini evlerinde geçirirken sosyetikler; Bodrum, Göcek ve Marmaris'e akın etti. Bu isimlerden biri de Burcu Şendir'di. Ailesiyle D-Maris'in yolunu tutan Şendir, adeta defile yapıyor. Her gün Instagram hesabından renkli pozlarını paylaşan Burcu Şendir, marka kıyafetlerini de gözlere sokarak havasını atıyor. Şendir, son olarak fiyatı yaklaşık 25 bin TL'lik Gucci çantasını kadraja sokarak şovunu yaptı.
DERYA BAYKAL KIZI İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Usta oyuncu Derya Baykal, önceki gün Cihangir'deki evinin önünde kızı Müjgan Ferhan Şensoy ile görüntülendi. Baykal'ın beş aylık hamile olan kızını bir an olsun yalnız bırakmaması "Torununa şimdiden gözü gibi bakıyor" dedirtti.
PERŞEMBE KLASİĞİ
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yine perşembenin galibi oldu. Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,33 izlenme oranı ve %26,23 izlenme payı, AB'de %6,91 izlenme oranı ve %18,73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,54 izlenme oranı ve %21,63 izlenme payı alarak birinci oldu.