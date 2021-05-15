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    , her gün binlerce TL'lik ile şov yapıyor!

    Birçokları tam kapanma dönemini evlerinde geçirirken sosyetikler; Bodrum, ve Marmaris'e akın etti. Bu isimlerden biri de 'di. Ailesiyle D-Maris'in yolunu tutan Şendir, adeta defile yapıyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    İşi Gucci şov

    Birçokları tam kapanma dönemini evlerinde geçirirken sosyetikler; Bodrum, Göcek ve Marmaris'e akın etti. Bu isimlerden biri de Burcu Şendir'di. Ailesiyle D-Maris'in yolunu tutan Şendir, adeta defile yapıyor. Her gün Instagram hesabından renkli pozlarını paylaşan Burcu Şendir, marka kıyafetlerini de gözlere sokarak havasını atıyor. Şendir, son olarak fiyatı yaklaşık 25 bin TL'lik Gucci çantasını kadraja sokarak şovunu yaptı.

    DERYA BAYKAL KIZI İLE GÖRÜNTÜLENDİ
    Usta oyuncu Derya Baykal, önceki gün Cihangir'deki evinin önünde kızı Müjgan Ferhan Şensoy ile görüntülendi. Baykal'ın beş aylık hamile olan kızını bir an olsun yalnız bırakmaması "Torununa şimdiden gözü gibi bakıyor" dedirtti.

    PERŞEMBE KLASİĞİ
    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yine perşembenin galibi oldu. Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,33 izlenme oranı ve %26,23 izlenme payı, AB'de %6,91 izlenme oranı ve %18,73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,54 izlenme oranı ve %21,63 izlenme payı alarak birinci oldu.

        BEBEK'TE ATLI DENETİM
        Bayram         günleri pandemi nedeniyle evlerde geçirilirken sokaklar da renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Yasak gününde kontrolün sıkı şekilde devam ettiği İstanbul'da, atlı polisler devriye attı. Bebek sahilinde kontrol turu atan iki memur, bindikleri İngiliz atları ile ilgi odağı oldu. Doğan SAVAŞ.

        ÇAĞATAY'IN GÖZÜNDEN
        Pandemi         başından beri Çağatay Ulusoy'un evinde kalan Duygu Sarışın, önceki gün bayramlıklarını giydi. Yakışıklı oyuncunun Zekeriyaköy'deki evinin bahçesine çıkan güzel oyuncu, Ulusoy'un objektifine verdiği pozlarla sosyal medyaya renk getirdi.

        FOTO ŞOK
        Kilo vermek uğruna geçirdiği ameliyatlar yüzünden hayatı tehlikeye giren Seren Serengil'in 'zayıflık aşkı' sürüyor. Önceki gün Maldivler tatiline çıkan 49 yaşındaki Serengil, bu karede belini inceltirken photoshop'u fazla kaçırınca alay konusu oldu.

            ANNESİNİN BOYUNA GELDİ
            Ayşegül Yıldız,             önceki gün eski eşi İbrahim Tatlıses'ten olan kızıyla bu karesini paylaştı. Bodrum'da bayram tatilinde olan anne-kızın paylaşımı, gündem oldu. Henüz 8 yaşındaki Elif Ada'nın neredeyse annesinin boyuna yaklaşması şaşkınlık yarattı.

            PLAJ SEZONU AÇILDI
            Pandemi             başından beri ailesiyle Bodrum'da olan Ece Vahapoğlu, bu yaz sezonunu açtı. Ünlü yazar ve sunucu, önceki gün plajdan yaptığı paylaşımıyla da Instagram'ı renklendirdi.

            HER ŞEY PARADA
            Milano merkezli İtalyan moda markası Prada, müşteri             portföyünü genişletti! Bu kez hayvanseverler için de alternatif ürünler üretti. Marka 520 dolara (4.400 TL) minik köpek yağmurluğu yapıp internet sitesinden satışa verdi. Yine İtalyan markası Versace'nin köpek yatağı da 11 bin TL değerindeydi. Beymen'de satılan kedi-köpek yatağının ise 1.499 TL olduğu öğrenildi.
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