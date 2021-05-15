Birçokları tam kapanma dönemini evlerinde geçirirken sosyetikler; Bodrum, Göcek ve Marmaris'e akın etti. Bu isimlerden biri de Burcu Şendir'di. Ailesiyle D-Maris'in yolunu tutan Şendir, adeta defile yapıyor. Her gün Instagram hesabından renkli pozlarını paylaşan Burcu Şendir, marka kıyafetlerini de gözlere sokarak havasını atıyor. Şendir, son olarak fiyatı yaklaşık 25 bin TL'lik Gucci çantasını kadraja sokarak şovunu yaptı.