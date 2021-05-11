Yıllar önce Sihirli Annem'de Kerem karakterini canlandıran Michelle Cedolini, önceki akşam atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı. Erken elenen Cedolini, parayı değil mutluluğu buldu. Kendisini stüdyoda destekleyen sevgilisine "Milyoner olamadım ama benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifi yapan Michelle Cedolini, 'evet' yanıtıyla havalara uçtu. Çiftin mutluluğuna Kenan İmirzalıoğlu da keyifle destek verdi.
USTAYA SELAM YOLLADI
'Bozkırın kızı' lakaplı Begüm Polat, 'Trabesk' albümüyle sevenleriyle buluştu. Albümde Neşet Ertaş türküsü 'Doyulur mu?'yu seslendiren Polat, "Ustaya selam olsun" dedi.
SOSYAL ÇAPKIN PEKER!
Esra Sönmezer'in Milyon TV'deki programına katılan Hakan Peker'den şok itiraf… "Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil."