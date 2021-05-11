BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Güzel oyuncu Selin Işık, son günlerde artan vaka sayılarının ardından beslenme düzeninde köklü değişimler yaptı. Gün boyu sağlıklı ve bol proteinli yiyecekler tercih eden Işık; ağırlılı olarak yoğurt, ayran ve ceviz tükettiğini söyledi. Bu sayede hem bağışıklığını güçlendiren güzel oyuncu, hem de kilo kontrolünü sağlıyor.