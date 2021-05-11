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    'in 'i edolini '?'e katıldı

    Yıllar önce 'de karakterini canlandıran edolini, önceki akşam 'nin fenomen yarışması '?'e katıldı. Erken elenen Cedolini, parayı değil mutluluğu buldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 11 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Kim evlenmek ister?

    Yıllar önce Sihirli Annem'de Kerem karakterini canlandıran Michelle Cedolini, önceki akşam atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı. Erken elenen Cedolini, parayı değil mutluluğu buldu. Kendisini stüdyoda destekleyen sevgilisine "Milyoner olamadım ama benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifi yapan Michelle Cedolini, 'evet' yanıtıyla havalara uçtu. Çiftin mutluluğuna Kenan İmirzalıoğlu da keyifle destek verdi.

    USTAYA SELAM YOLLADI
    'Bozkırın kızı' lakaplı Begüm Polat, 'Trabesk' albümüyle sevenleriyle buluştu. Albümde Neşet Ertaş türküsü 'Doyulur mu?'yu seslendiren Polat, "Ustaya selam olsun" dedi.

    SOSYAL ÇAPKIN PEKER!
    Esra Sönmezer'in Milyon TV'deki programına katılan Hakan Peker'den şok itiraf… "Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil."

        BADE'NİN MANTIĞI
        Önceki gün köpeği Mösyö ile Nişantaşı'nda görüntülenen Bade İşçil'den ekonomi dersi… "Pandeminin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek" diyen ünlü oyuncu, ekledi: "Mantıklı olan küçülmeye gitmek." Doğan SAVAŞ.

        ASLIŞAH'TAN ANA İTİRAF
        Bir süredir hamile olduğu konuşulan Aslışah Alkoçlar, haberleri ilk kez itiraf etti. Sosyetik güzel, Anneler Günü'nde kendisine gelen çiçekleri paylaşarak söylenildiği gibi dört buçuk aylık hamile olduğunu duyurdu.

        BİR TAŞLA İKİ KUŞ
        Güzel         oyuncu Selin Işık, son günlerde artan vaka sayılarının ardından beslenme düzeninde köklü değişimler yaptı. Gün boyu sağlıklı ve bol proteinli yiyecekler tercih eden Işık; ağırlılı olarak yoğurt, ayran ve ceviz tükettiğini söyledi. Bu sayede hem bağışıklığını güçlendiren güzel oyuncu, hem de kilo kontrolünü sağlıyor.
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        Haberler Saklambaç Sihirli Annem'in Kerem'i Michelle Cedolini 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı