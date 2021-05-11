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    , lı aşkı saloussi ile çok yakında evleneceğini ilan etti

    , lı aşkı saloussi ile çok yakında evleneceğini ilan etti. Subaşı, evlenerek 'dan aldığı yüklü tazminata veda edecek ama bu kez de milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak.

    Şeyma ekonomisi!

    Geçtiğimiz hafta hakkında 'hamile' haberleri çıkan Şeyma Subaşı'dan şok itiraf… Mohammed Alsaloussi'den bebek beklediği iddia edilen Şeyma'nın lı aşkıyla Haziran'da nikah masasına oturacağı konuşulmuştu. Gözlerin çevrildiği genç kadın, dün Instagram'da "Düğün listesi yapıyorum. Çok heyecanlıyım" paylaşımı yaparak düğün haberini doğruladı.

    Şimdilerde aşkının 'daki lüks evinde olan Şeyma, evlenince eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı dillere destan tazminatına veda edecek. St. Tropez'de Eylül 2017'de evlendiği Ilıcalı'dan boşanırken kızları ve kendisi için aylık 125 bin TL aldığı konuşulan Şeyma'nın yeni milyarder eşi sayesinde zaten bu nafakaya pek ihtiyacı olmayacak…

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