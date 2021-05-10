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    , otopark ücretini vermeyince vale peşinden koştu

    Popçu , önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşı Toprak Yeltekin’in estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan Yener, çıkışta hızla otomobiline bindi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Kaçak Hande!

    Popçu Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşı Toprak Yeltekin'in estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan Yener, çıkışta hızla otomobiline bindi.

    Yener'in içinde bulunduğu araç son sürat vale noktasından uzaklaşınca, görevli otomobilin arkasından koştu. Vale, "Hande Abla beni unuttun" diyerek park ücretini istese de şarkıcıya sesini duyuramayı başaramadı.

    GÜNEŞ BANYOSU
    ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol olan Hilal Altınbilek, güneşin tadını çıkardı. Güzel oyuncu, önceki gün bu pozunu "Biraz güneş banyosu" notuyla paylaştı. Altınbilek'e "Doğal güzel" yorumları yağdı.

        MUTFAK ALIŞVERiŞi
        Ünlü         smokinci Levon Kordonciyan, eşi Alin Hanım ile önceki gün City's AVM'nin içinde bulunan Macro Center'da mutfak alışverişi yaptı. Tam kapanmayı Nişantaşı'ndaki evlerinde geçirdiklerini söyleyen çift, maske takarak kuralla uydu.

        İSRAİL SALDIRISINA BELLA OKUDU
        İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler çığ gibi arttı. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid de vahşete sessiz kalmadı. Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı. Ünlü model, şu ifadeleri kullandı: Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var!

        İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Soydaşlarımın acısını hissediyorum. Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Böyle bir şeye yer yok! Özellikle 2021'de! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız! Babamız 1948'de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!"

            'GÜLTEN'E LÜBNAN'DA BÜYÜK İLGİ!
            ATV'nin efsane dizisi "Bir Zamanlar Çukurova," 50'den fazla ülkede de yayına girdi. Lübnan'da reyting rekorlarını alt üst etti. Dizide Gülten'i canlandıran Selin Genç ise büyük hayran kitlesi topladı. Al Jadeed kanalında bir programa misafir olan Selin Genç, hayranlarının ilgisi yüzünden sokakta adım atmakta zorlandı.
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            Haberler Saklambaç Hande Yener, otopark ücretini vermeyince vale peşinden koştu