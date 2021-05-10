Popçu Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşı Toprak Yeltekin'in estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan Yener, çıkışta hızla otomobiline bindi.
Yener'in içinde bulunduğu araç son sürat vale noktasından uzaklaşınca, görevli otomobilin arkasından koştu. Vale, "Hande Abla beni unuttun" diyerek park ücretini istese de şarkıcıya sesini duyuramayı başaramadı.
GÜNEŞ BANYOSU
ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol olan Hilal Altınbilek, güneşin tadını çıkardı. Güzel oyuncu, önceki gün bu pozunu "Biraz güneş banyosu" notuyla paylaştı. Altınbilek'e "Doğal güzel" yorumları yağdı.