Pandemide uygulanan kısıtlamalar Anneler Günü kutlamalarını da etkiledi. Birçok isim, annelerine olan aşklarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlüler, Anneler Günü'nü en anlamlı fotoğraf ve mesajlarla kutladı. Kimileri özlemlerini dile getirdi kimileri de mutluluklarını.

PUDRA KOKULUM



Kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel, dün yine duygu seli yaşadı. Annesine olan bağlılığıyla bilinen güzel oyuncu, şu sözlerle yürekleri burktu: "İlham kaynağım, gücüm, cesaretim sensin. Hala kucağındaymışım gibi. Pudra kokulum…"

SÜPER ANNE

Annesi Nevin Pekkan'ın bu pozunu paylaşan Ada Pekkan, "Ruhumun ve kalbimin yıllar içinde hiç eksiltmediği yegane sevgim, en sevgilim, canım Annem!" notunu düştü.

Kızı Elif Özüm'le ilk Anneler Günü'nü yaşayan şarkıcı Merve Özbey, paylaştığı pozuna "Doğurmuş, doğurmamış, kendi vicdanı ve ruhu anne olan tüm kocaman yürekli kadınların ve bir cana, evlada anne şevkatiyle sarılabilen erkeklerin de 'Anneler Günü' kutlu olsun" notu düştü.

Oyuncu Jessica May, sevimli kedisiyle verdiği pozuna, "Kedi annelerinin de Anneler Günü kutlu olsun bence" notu düşerek hayvanseverliliğini konuşturdu.

Bengü, kızına sımsıkı sarılarak, "Yüreğinde annelik sevgisini taşıyan herkesin 'Anneler Günü' kutlu olsun" dedi.

Oyuncu Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina'yla bu renkli pozu verdi.

Akil ve kızlarının bu tatlı fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Pars'a 'Hep annenim. Sonsuza kadar meleğim" diyerek seslendi.

Çağla Şıkel, kendisi için çiçek topayan oğulları Uzay ve Kuzey'le bu neşeli pozu verip, Anneler Günü'nü kutladı.