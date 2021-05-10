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    Annelerine olan aşklarını sosyal medyadan paylaştı

    Pandemide uygulanan kısıtlamalar kutlamalarını da etkiledi. Birçok isim, annelerine olan aşklarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlüler, Anneler Günü’nü en anlamlı fotoğraf ve mesajlarla kutladı. Kimileri özlemlerini dile getirdi kimileri de mutluluklarını.

    Canım annem

    Pandemide uygulanan kısıtlamalar kutlamalarını da etkiledi. Birçok isim, annelerine olan aşklarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlüler, Anneler Günü'nü en anlamlı fotoğraf ve mesajlarla kutladı. Kimileri özlemlerini dile getirdi kimileri de mutluluklarını.

    PUDRA KOKULUM


    Kanser tedavisi gören annesi 'i 2019 yılında kaybeden , dün yine duygu seli yaşadı. Annesine olan bağlılığıyla bilinen güzel oyuncu, şu sözlerle yürekleri burktu: "İlham kaynağım, gücüm, cesaretim sensin. Hala kucağındaymışım gibi. Pudra kokulum…"

    SÜPER ANNE
    Annesi 'ın bu pozunu paylaşan , "Ruhumun ve kalbimin yıllar içinde hiç eksiltmediği yegane sevgim, en sevgilim, canım Annem!" notunu düştü.

    Kızı 'le ilk Anneler Günü'nü yaşayan şarkıcı , paylaştığı pozuna "Doğurmuş, doğurmamış, kendi vicdanı ve ruhu anne olan tüm kocaman yürekli kadınların ve bir cana, evlada anne şevkatiyle sarılabilen erkeklerin de 'Anneler Günü' kutlu olsun" notu düştü.

    Oyuncu , sevimli kedisiyle verdiği pozuna, "Kedi annelerinin de Anneler Günü kutlu olsun bence" notu düşerek hayvanseverliliğini konuşturdu.

    Bengü, kızına sımsıkı sarılarak, "Yüreğinde annelik sevgisini taşıyan herkesin 'Anneler Günü' kutlu olsun" dedi.

    Oyuncu , ikiz kızları ve 'yla bu renkli pozu verdi.

    Akil ve kızlarının bu tatlı fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

    , geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu 'a 'Hep annenim. Sonsuza kadar meleğim" diyerek seslendi.

    Çağla Şıkel, kendisi için çiçek topayan oğulları ve Kuzey'le bu neşeli pozu verip, Anneler Günü'nü kutladı.

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