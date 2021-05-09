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    ile ilgili bomba iddia

    ’nın pahalı jestleriyle ayaklarını yerden kesen lı aşkından hamile olduğu iddia edildi. Genç kadının, ile Haziran’da ’de evleneceği söylentisi de ‘Bir klasiği daha gerçekleşiyor’ yorumları yaptırdı.

    Vay anasını!

    Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz süren Şeyma Subaşı, bu kez de şok bir iddiayla gündeme geldi. Instagram'daki 'We Wont Lie Mag' isimli hesabın ortaya attığı iddiaya göre 30 yaşındaki genç kadın, hamile. Geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de aşkının ailesiyle de tanışan Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında Dubai'de nikah masasına oturacağı da dedikodular arasındaydı.

    Şeyma Subaşı hakkındaki hamilelik iddiasını güçlendiren ise genç kadının geçtiğimiz haftalarda geldiği İstanbul'da özel bir hastaneye gitmesi oldu. 'taki hastanede kadın doğum uzmanına görünen Şeyma'nın içeriye hemşirenin dahi alınmasını istemediği öne sürüldü. Bu arada Subaşı, ile evlenmeden önce de kızına hamile kalmış ve Melisa dünyaya geldikten sonra Ilıcalı ile Fransa'daki bir düğünle evlenmişti.

    ÖZEL JETİNE KAVUŞTU!
    , 'den dönerken özel jet bulamayınca için yolcu uçağının tüm biletlerini satın almıştı. lı damat, önceki gün ise dönüşünde sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti. 'ya da o anları paylaşıp hava atmak düştü.

    YENİ KREDİ KARTI HAYIRLI OLSUN
    Şaşırdık mı? Hayır. ma'nın evliliğe giden klasik yolu…
    Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor maşallah!
    Şeyma'nın ikinci kitabı da hazır: "Milyarder bulmanın kolay yolları"
    Yeni kredi kartı hayırlı olsun.
    Kadın, tazminatlar sayesinde lüks yaşamaya ant içmiş gibi.
    Bu kadının para kazanımıyla benim diyen ekonomistten daha çok şey bildiğine eminim.

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    Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı ile ilgili bomba iddia