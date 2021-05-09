Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz süren Şeyma Subaşı, bu kez de şok bir iddiayla gündeme geldi. Instagram'daki 'We Wont Lie Mag' isimli hesabın ortaya attığı iddiaya göre 30 yaşındaki genç kadın, hamile. Geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de aşkının ailesiyle de tanışan Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında Dubai'de nikah masasına oturacağı da dedikodular arasındaydı.

Şeyma Subaşı hakkındaki hamilelik iddiasını güçlendiren ise genç kadının geçtiğimiz haftalarda geldiği İstanbul'da özel bir hastaneye gitmesi oldu. Maslak'taki hastanede kadın doğum uzmanına görünen Şeyma'nın içeriye hemşirenin dahi alınmasını istemediği öne sürüldü. Bu arada Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlenmeden önce de kızına hamile kalmış ve Melisa dünyaya geldikten sonra Ilıcalı ile Fransa'daki bir düğünle evlenmişti.

ÖZEL JETİNE KAVUŞTU!

Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca Şeyma Subaşı için yolcu uçağının tüm biletlerini satın almıştı. Mısırlı damat, önceki gün ise Dubai dönüşünde sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti. Şeyma'ya da o anları paylaşıp hava atmak düştü.

YENİ KREDİ KARTI HAYIRLI OLSUN

Şaşırdık mı? Hayır. Şeyma'nın evliliğe giden klasik yolu…

Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor maşallah!

Şeyma'nın ikinci kitabı da hazır: "Milyarder bulmanın kolay yolları"

Yeni kredi kartı hayırlı olsun.

Kadın, tazminatlar sayesinde lüks yaşamaya ant içmiş gibi.

Bu kadının para kazanımıyla benim diyen ekonomistten daha çok şey bildiğine eminim.